"فيسبوك" يغير خوارزميته والمواقع الإخبارية أكبر المتضررين

أعلن مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أمس الخميس، أن شركته تسعى لتطبيق تحديثات كبيرة على خوارزمياتها تشمل تغييرات على شريط أخبار المستخدمين.

وكتب زوكربيرج على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الشهير، أن الشركة ستركز على إظهار "التفاعلات الاجتماعية ذات المغزى" بدلاً من "المحتوى غير ذي صلة بالمستخدم"، في شريط أخبار المستخدمين.

وأضاف "حصلنا مؤخراً على تعليقات من قرائنا بأن المحتوى العام، مثل منشورات صفحات الشركات والعلامات التجارية وكذلك وسائل الإعلام، يزاحم المنشورات الشخصية التي تقودنا إلى التواصل مع بعضنا البعض، الذي هو أهم هدف لفيسبوك".

وأوضح زوكربيرج، أن هذا التحول يهدف إلى جعل المستخدمين يشعرون بأن وقتهم على الموقع "يمضي بشكل جيد". وتوقع مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم بأن التحديث سيؤدي إلى قضاء المستخدمين وقتاً أقل على الموقع.

وقد أظهرت دراسة أن التفاعل والتواصل مع الأقارب والاصدقاء يزيد الشعور بالرضا والسعادة لدى المستخدم بدرجة أكبر من متابعة مقالات وصفحات إخبارية.

وستدخل التحديثات المذكورة حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة. وقالت لورا هازارد أوين من جامعة هارفارد، نقلاً عن موقع "بيلاست دوت إي يو"، "أعتقد أن هذا التغيير مهم جداً، من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على وسائل الإعلام. سنلاحظ ظهوراً أقل لمنشورات وسائل الإعلام على شريط أخبار المستخدمين".

ويرى الخبراء أن هذا التحديث سيساهم في عرض محتويات الأقارب والأصدقاء بشكل أكبر، على عكس منشورات صفحات الشركات والعلامات التجارية وكذلك وسائل الإعلام. وهناك دوافع تجارية لهذا التحديث، بحيث سيضطر صفحات الشركات المذكورة لدفع رسوم مالية لترويج ونشر منشوراتهم على شريط أخبار المستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك"، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين شهرياً في عام 2017 أكثر من ملياري حساب، يستخدم خوارزمية معينة وسرية في تشكيل شريط الأخبار، وذلك حسب اهتمامات المستخدم.