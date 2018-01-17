"بيتكوين" تتهاوى لأدنى سعر لها منذ شهر

استمر تهاوي العملة الافتراضية "بيتكوين"، لتصل إلى دون 10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن حققت تصاعدًا وأرباحًا قياسية خلال الفترة الماضية.

وجاءت الخسائر الحادة للعملات الافتراضية، مع استمرار صدور تقارير سلبية بشأن تداولها، وتنامي المخاوف من تشديد اللوائح التنظيمية في عدد من البلدان.

وحذر رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، ستيفن مايجور، من أن الاستثمار في طروحات العملات الإلكترونية يمكن أن ينتج عنها فقدان الشخص استثماراته كافة.

فيما أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني، جونج شنغ، أن السلطات يجب أن تحظر التداولات المركزية على العملات الافتراضية والأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذا النشاط.

وبحلول الساعة (14:05 تغ)، تراجعت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة، بنسبة 20.5 بالمائة إلى 9460 دولار بقيمة سوقية 167.7 مليار دولار.

ونزلت عملة "إيثيريوم" 27.81 بالمائة إلى 796 دولارا بقيمة سوقية 81.57 مليار دولار، فيما تراجعت عملة "ريبل" 30.99 بالمائة إلى 0.89 دولار بقيمة سوقية 38.27 مليار دولار.

وكانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية، قفزت بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.