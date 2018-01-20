"واتساب" تطلق تطبيقًا جديدًا للشركات الصغيرة

أعلنت شركة "واتساب" لخدمة التراسل الفوريّ، عن إطلاقها لتطبيق منفصل، للاستخدام من قبل الشركات الصغيرة.

وقالت الشركة، إنّ هذا التطبيق يتضمن ميزات عملية، مثل وصف الأعمال وعناوين البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إحصاءات للرسائل التي تم إرسالها وقراءتها خلال مدة زمنية محددة.

وقال موقع "ذا فيرج" التقني، إنّ الخدمة الجديدة تتوافق مع نسخة المكتب "ويب واتساب"، كما يمكن استخدامه من قبل رقمين، الأوّل للعمل وآخر شخصيًا، كما بإمكان المستخدمين استخدام التطبيق العادي كالمعتاد.

وأتيح التطبيق الجديد بشكل مجاني، لأجهزة "أندرويد".

وقالت الشركة، إنّ التطبيق أصبح متاحًا في إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وأوضحت أنّه سيتم طرحه في بقية الدول خلال الأسابيع المقبلة.