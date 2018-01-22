هل يمكن أن تخدم مواقع التواصل الديمقراطية؟

قالت شركة "فيسبوك" اليوم الإثنين، إنه لا يمكنها أن تضمن أن وسائل التواصل الاجتماعي عموما تخدم الديمقراطية لكنها تحاول قدر استطاعتها وقف التدخل في الانتخابات من جانب روسيا أو أي طرف آخر.

وأصبح نشر أنباء كاذبة أو مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي قضية عالمية بعد اتهامات لروسيا بأنها حاولت التأثير على الأصوات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وتنفي موسكو الاتهامات.

وناقشت شركة "فيسبوك"، وهي أكبر شبكة تواصل اجتماعي يستخدمها أكثر من ملياري شخص، دور مواقع التواصل في الديمقراطية في مدونات كتبها البروفيسور كاس صانستين، من جامعة هارفارد وموظف لديها يعمل على هذا الملف.

وقال ساميد تشاكرابارتي، أحد مديري فيسبوك على حسابه "أتمنى لو كان بإمكاني ضمان أن تفوق الإيجابيات السلبيات... لكن لا يمكنني".

وأضاف أن موقع فيسبوك يتحمل "مهمة أخلاقية لفهم كيف تستخدم تلك التكنولوجيا، وما الذي يمكن فعله لجعل مجتمعات مثل فيسبوك موثوق بها وتمثل الجميع قدر الإمكان".

وانتشر مديرون تنفيذيون من "فيسبوك" في أوروبا في الأيام القليلة الماضية، مدفوعين بشعور من ذنب لمعالجة ما قيل إنه رد فعل بطيء من الشركة على انتهاكات نشرت على الموقع مثل التحريض على الكراهية والتأثير الأجنبي على حملات انتخابية.

وعقد مشرعون أمريكيون، جلسات استماع عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات، ووسعت شركة فيسبوك تحقيقا هذا الشهر تجريه عن الفترة التي سبقت إجراء استفتاء بريطانيا عام 2016 على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وعبر تشاكرابارتي، عن أسف "فيسبوك" عما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 عندما أرسل عملاء روس 80 ألف منشور وصلت إلى نحو 126 مليون شخص على مدى عامين.

وكتب قائلا، إن الشركة كان عليها أن تتصرف بشكل أفضل لكنها تحاول الآن إيقاف الحسابات المشبوهة وإتاحة رؤية الإعلانات الانتخابية، لأكثر من المستهدفين بها وطلب تأكيد هوية ممن ينشرون إعلانات تحتوي على دعاية انتخابية.

وأعلنت شركتا "تويتر" و"ألفابيت"، التي تمتلك محرك البحث "جوجل" و"يوتيوب"، محاولات مشابهة لوضع قواعد تنظيمية لعملها.

وقال تشاكرابارتي، إن "فيسبوك" ساعدت الديمقراطية بطرق ما مثل تشجيع المزيد من الأميركيين على تسجيل أسمائهم للتصويت.

وقال صانستين، وهو أستاذ قانون ومستشار لـ"فيسبوك" عمل أيضا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في مدونة إن وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت في مرحلة التطور.