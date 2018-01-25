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بفعل انتقادات البنوك: بيتكوين تهبط من جديد

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 20:46

بفعل انتقادات البنوك: بيتكوين تهبط من جديد
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

هبطت عملة البيتكوين الافتراضية الأكثر شهرة، خلال تداولات اليوم الخميس، بالقرب من مستوى 11 ألف دولار، بعدما حذر بنك "جي بي مورغان"، من أن تلك العملة مجهولة الهوية قد تستخدم بشكل غير قانوني.

وتواجه العملات الافتراضية انتقادات حادة وواسعة، مع تنامي المخاوف بسبب مكاسبها السريعة في فترات وجيزة؛ ما دفع مسؤولين في حكومات بعض الدول للمطالبة بوقف تداولها أو تقنينها.

وبحلول الساعة 16:42(توقيت القدس المحتلة)، انخفض سعر البيتكوين 1.59% إلى 11170 دولار بقيمة سوقية عند 190.87 مليار دولار، بينما هبطت عملة "الإيثيريوم" 0.45% إلى 1043 دولار بقيمة سوقية 103.42 مليار دولار.

ونزلت عملة "الريبل" 6.13% إلى 1.315 دولار بقيمة سوقية عند 51.6 مليار دولار، وتراجعت "بيتكوين كاش" 2.17% إلى 1631 دولار.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عملات رقمية
#عملات افتراضية
#بيتكوين
#الإيثيريوم
#الريبل

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