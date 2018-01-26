"آبل" تختبر مزيدا من سياراتها ذاتية القيادة في كاليفورنيا

زادت شركة "آبل" الأميركية أسطول اختبار نظامها الخاص بالسيارات ذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا (غرب)، ليصل إلى 27 مركبة، في إطار مساعيها للحاق بركب المنافسين.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية اليوم الجمعة، أن "شركة آبل ستنشر 27 سيارة ذاتية القيادة في شوارع كاليفورنيا، لاختبارها بصورة عامة".

ونقلت الوكالة عن إدارة السيارات في كاليفورنيا قولها: "منذ حصول آبل على تصريح لاختبار 3 سيارات ذاتية القيادة، أضافت الشركة 24 سيارة لكزس (RX450h) أخرى إلى أسطول الاختبارات".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، حصلت الشركة على رخصة سير لثلاث سيارات ذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا.

وأشارت إلى أن السيارات الجديدة ستتضمن نوعيات مختلفة مثل سيارات "لكزس" دفع رباعي.

وتسعى "آبل" لأن تلحق بركب شركات أخرى سبقتها في اختبارات السيارات ذاتية القيادة، مثل شركة "وايمو" التابعة لمجموعة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "غوغل".

وتختبر شركة "غوغل" فعليا سيارتها "وايمو" في 6 ولايات أمريكية، بمعدل يصل إلى نحو 600 سيارة، تتضمن أنواعا عديدة مثل "فيات كرايسلر".