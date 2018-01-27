"إنستغرام" يدرس إخطار المستخدمين بتسجيل قصصهم

بعد ميزة القصص التي اعتمدها تطبيق "إنستغرام"، والتي نسخها عن تطبيق "سناب تشات"، يدرس حاليًا تطبيق الصور الشهير نسخ ميزة جديدة، وهي إخطار المستخدمين بنسخ قصصهم.

وقال موقع "وابيتا إنفو" المختص بالتكنولوجيا إن "إنستغرام" يخبر الميزة داخليًا، قبل نشرها على جمهور المستخدمين، التي بموجبها يخطر المستخدمين عند إقدام شخص آخر على التقاط "سكرينشوت" لصورهم أو تسجيل قصصهم.

ووفقًا للموقع نفسه، سيتمكن المستخدمون من رؤية أيقونة خاصة إلى جانب اسم المستخدم الذي التقط "سكرينشوت" أو سجل القصص.

وفي السياق نفسه، تواصل موقع "ماشابل" مع القائمين على "إنستغرام"، لكنهم أكدوا أنهم "لا يملكون ما يشاركونه حاليًا".