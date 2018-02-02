"ناسا" تحول صور لمركبة على المريخ لصورة شخصية

حولت وكالة الفضاء الأميركية، صور السيلفي التي التقطتها مركبتها في المريخ لنفسها إلى صورة شخصية مذهلة.

وتظهر الصورة التي نشرت هذا الأسبوع، المركبة كيوريوستى، في وسط أرض المريخ الحمراء وجبل شارب في خلفيتها. كذلك تظهر حافة فجوة "جيل".

والتقطت الصور كاميرا صغيرة في نهاية ذراع كيوريوستي.

واستخدمت عشرات الصور التي التقطت كلها في يوم 23 كانون الثاني/ يناير لخلق الصورة الفسيسفائية.

وتجوب كيوريوستى المريخ منذ 2012. ومحطتها التالية هي المنحدر الظاهر في الصورة، حيث ستقوم باختبار ما يعتقد أنها تربة غنية بالطمى.

وتستعد ناسا لوضع مركبة اخرى على المريخ، وهو انسان آلي جيولوجي يحمل اسم "إنسايت". وسيكون اقلاعها من كاليفورنيا في أيار/ مايو.