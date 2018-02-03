آبل أطاحت بسامسونغ من الصدارة في الربع الأخير من 2017

احتلّت "آبل" صدارة سوق الهواتف الذكية في نهاية العام 2017، مطيحة بـ "سامسونغ" في مجال بات يشهد تراجعا، وفق ما أظهرت دراسة أجرتها مجموعة "آي دي سي" الاستشارية.

وشملت مبيعات هاتف "آي فون" 77.3 مليون وحدة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2017، فاستحوذت "آبل" على 19.2 % من الحصص في السوق، بحسب ما كشفت "آي دي سي"، غداة نشر المجموعة التي ساهم ستيف جوبز في تأسيسها نتائجها المالية لنهاية العام.

وبالرغم من التراجع الطفيف المسجّل في سوق الهواتف الذكية بالمقارنة مع نهاية العام 2016، أطاحت "آبل" بـ "سامسونغ" من مركز الصدارة. وباعت المجموعة الكورية الجنوبية 74.1 مليون هاتف في الربع الأخير من 2017 لتبلغ حصتها في السوق 18.4 %.

وحافظت الصينية "هواوي" على المرتبة الثالثة مع 10.2 % من الحصص في السوق، وتلتها "شاومي" (7 %) و"أوبو" (6.8 %) من الصين أيضا، بحسب "آي دي سي".

وشهدت سوق الهواتف الذكية انخفاضا في الربع الأخير من 2017 بنسبة 6.3 % ليبلغ مجموع المبيعات 403.5 ملايين قطعة. ويعزى هذا التراجع، بحسب "آي دي سي"، إلى إقبال فاتر على أحدث النماذج وأغلاها كلفة من "آبل" و"سامسونغ".

فقد تبيّن أن هذه الأجهزة المكلفة (هواتف "آي فون 10" التي تباع اعتبارا من ألف دولار في الولايات المتحدة و"سامسونغ غالاكسي نوت 8" المعروضة بحوالى 950 دولارا) هي "من الكماليات أكثر منه من الضروريات"، بحسب بيان "آي دي سي".

وبقيت "سامسونغ" التي تكبدت تراجعا في المبيعات بنسبة 4.4 %، الأولى في هذه السوق خلال العام 2017 برمته، مع حصة بلغت 21.6 % في مقابل 14.7 % لـ "آبل".

وظلّت المبيعات مستقرة نسبيا في السوق خلال العام 2017 (تراجع بنسبة 0.1 %)، وهي شملت 1.47 مليار قطعة.