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خسائر للعملات الافتراضية: "بيتكوين" تهوي دون 8 ألف دولار

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 14:23

خسائر للعملات الافتراضية: "بيتكوين" تهوي دون 8 ألف دولار
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

هبطت عملة "بيتكوين" الافتراضية، الأكثر شهرة، في تعاملات الإثنين، دون حاجز 8 آلاف دولار، بعد تقارير أشارت إلى فرض بنوك أميركية وبريطانية كبرى، حظرا على مشتريات العملة الرقمية باستخدام بطاقات الائتمان.

وبحلول الساعة 11:11، بتوقيت القدس المحتلة، نزلت عملة "بيتكوين" بمقدار 10.5% إلى 7951 دولار بقيمة سوقية 134.54 مليار دولار، وتراجعت عملة "إيثريوم" بنحو 11.07% إلى 818.9 دولار بقيمة سوقية عند 79.88 مليار دولار.

وانخفضت عملة "ريبل" بمقدار 14.6% إلى 0.8 دولار بقيمة سوقية عند 31.09 دولار، فيما انخفضت عملت "بيتكوين كاش" بنحو 14.4% إلى 1060 دولار إلى 18.14 مليار دولار.

وحظرت معظم البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، استخدام بطاقات الائتمان في شراء "بتكوين" أو غيرها من العملات الرقمية، في خطوة تهدف للحد من المخاطر المالية والقانونية.

وبدأ "بنك أوف أميركا" تفعيل حظر مشتريات العملات الرقمية، الجمعة الماضية، فيما أقدم مصرف "جيه بي مورجان" على نفس الإجراء بداية من عطلة نهاية الأسبوع.

فيما قال "سيتي جروب" إنه سيوقف شراء العملات الرقمية باستخدام الائتمان، وهو النهج ذاته الذي سار عليه كل من "كابيتال وان" و"ديسكفر"، ما يعني أن خمس جهات رئيسة لإصدار بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة أعلنت أو فرضت بالفعل حظرًا على هذه المشتريات.

في سياق متصل، حظر بنك لويدز، أكبر بنوك بريطانيا، شراء عملائه للعملة الافتراضية "بتكوين" باستخدام بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيتكوين
#العملات الافتراضية
#بنوك أميركية
#حظر مادي
#قيمة تداول

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