مواقع أميركية وبريطانية تصاب بفيروس لتعدين العملات الرقمية

أوضح موقع ذا ريجستر الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا، أن ألوف المواقع الإلكترونية بما في ذلك مواقع تديرها وكالات حكومية أميركية وبريطانية تعطلت لعدة ساعات أمس الأحد، بسبب رمزٍ جعل متصفحات الإنترنت تُستخدم في تعدين العملات الرقمية.

وبيّن الموقع أن أكثر من 4200 موقع أصيبوا بنسخة خبيثة من أداة تستخدم على نطاق واسع معروفة باسم "براوزألاود" من مُصنع البرمجيات البريطاني تيكست هيلب، والتي تعرض للناس صفحات على الإنترنت ذات مشاكل في الرؤية.

وأضاف موقع ذا ريجستر أن النسخ المصابة "ببراوزألاود" تسببت في أن يُستخدم البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية، على الكمبيوترات التي تزور المواقع المصابة من أجل توليد المال للمتسللين الذين يقفون خلف هذا الهجوم.

يُشار إلى أن هذه الأنباء تأتي وسط زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج تجبر أجهزة الكمبيوتر المصابة، على تعدين عملات رقمية بالنيابة عن المتسللين، وتزايد انتشار هذه المخططات في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع حجم تجارة عملة بيتكوين وعملات معدنية أخرى.