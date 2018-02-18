برامج ربما ساعدت "دايملر" علي اجتياز اختبارات الانبعاثات بأميركا

قالت صحيفة ألمانية، يوم الأحد، نقلا عن وثائق سرية إن محققين أميركيين يحققون مع شركة دايملر المنتجة لسيارات مرسيدس، وجدوا أن سياراتها مزودة ببرامج قد تساعدها في اجتياز اختبارات انبعاثات وقود الديزل.

وتخضع السيارات التي تعمل بوقود الديزل، لتدقيق متزايد منذ إقرار فولكسفاجن في 2015، بتركيب برنامج سري في 580 ألف سيارة أميركية، أتاحت بتجاوز مستوى انبعاثات السيارات المسموح به قانونا بما يصل إلى 40 مثلا بينما تبدو ملتزمة بالمعايير في اختبارات الأجهزة الرقابية.

وتجري السلطات الأميركية والألمانية، تحقيقات بشأن انبعاثات لوقود الديزل تتجاوز المسموح به في سيارات دايملر التي قالت إن التحقيقات قد تقود لعقوبات ضخمة واستدعاء سيارات.

وقالت صحيفة "بيلد" أم "زونتاج" إن الوثائق تظهر أن المحققين الأميركيين، عثروا على العديد من الوظائف البرمجية التي ساعدت سيارات دايملر على اجتياز اختبارات الانبعاثات بما في ذلك تطبيق يوقف تنظيف الانبعاثات بعد قيادة السيارة لمسافة 26 كيلومترا.

ونقلت الصحيفة عن رسالة الكترونية، من مهندسي دايملر تتساءل عن مشروعية مثل هذه الوظائف.

ورفض متحدث باسم دايملر، التعقيب على محتوى الوثائق قائلا إن الشركة الألمانية تتعاون مع السلطات الأميركية، بشكل كامل وإنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل سرية التحقيقات.

وقال المتحدث "السلطات على دراية بالوثائق ولم تتقدم بأي شكاوي. من الواضح أن الوثائق التي حصلت عليها بيلد نشرت بشكل انتقائي من أجل الإضرار بدايملر وموظفيها البالغ عددهم 290 ألفا".