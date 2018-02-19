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نظام جديد في إندونيسيا يحجب أكثر من 70 ألف موقع إلكتروني

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 19:13

نظام جديد في إندونيسيا يحجب أكثر من 70 ألف موقع إلكتروني
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قال وزير الإعلام والاتصالات الإندونيسي، إن بلاده حجبت ما يربو على 70 ألف موقع إلكتروني يعرض محتوى "سلبيا" مثل الإباحية أو الفكر المتطرف في الشهر الأول من استخدام نظام جديد للمساعدة في تطهير الإنترنت من المواد الضارة.

وكثفت أكبر دولة ذات أغلبية إسلامية، في العالم جهودها للسيطرة على محتوى الإنترنت بعد زيادة القصص الكاذبة وخطاب الكراهية، وسط جدل بشأن قوانين لمكافحة الإباحية.

والنظام الجديد، طورته وحدة تابعة لشركة تيليكوميونيكاسي إندونيسيا، التي تديرها الدولة وبدأ في كانون الثاني/ يناير، باستخدام 44 خادما للبحث في المحتوى على الإنترنت وإصدار تحذيرات عند العثور على مواد غير ملائمة.

وقال وزير الإعلام والاتصالات روديانتارا لرويترز "نضع فقط بعض الكلمات المفتاحية هناك، ومعظمها إباحية".

وأضاف "لأننا بعد 2017 حجبنا نحو 800 ألف موقع أكثر من 90 في المئة منها إباحية".

وتشير بيانات الوزارة إلى أن النظام الجديد، الذي تكلف نحو 15 مليون دولار، ساعد في حجب 72407 مواقع إباحية في يناير كانون الثاني.

وتتحرك الوزارة أيضا لحذف المحتوى من على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إذا وردت شكاوى من المواطنين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إندونيسيا
#حجب مواقع

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