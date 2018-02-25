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ألمانيا قد تفرض حظرا على سيارات تعمل بالديزل

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 11:15

ألمانيا قد تفرض حظرا على سيارات تعمل بالديزل
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أشارت تقارير إلى أن الحكومة الألمانية، تعكف على وضع تغييرات لحظر سير السيارات التي تعمل بالديزل على بعض الطرق، وذلك بعد أن كانت الحكومة تعارض بشدة فرض حظر على قيادة هذا النوع من السيارات التي تسبب تلوثا كبيرا داخل المدن.

وكشف وزير النقل، نوربرت بارتليه، عن هذا التحول في رده على استجواب برلماني قدمه حزب الخضر.

وقال بارتليه في رده على الاستجواب: "سيتم وضع أساس قانوني جديد سيسمح... بفرض حظر أو قيود على القيادة على طرق معينة لحماية صحة السكان من الجسيمات وانبعاثات أكسيد النيتروجين"، موضحا أن هذا "سيتيح للمرة الأولى تطبيق إجراءات طارئة في طرق بعينها للحماية من الجسيمات".

وتأتي الخطط قبل يومين من قرار محكمة ألمانية بشأن ما إذا كان بوسع المدن تنفيذ الحظر الذي تقول شركات السيارات إنه قد يخفض قيمة إعادة البيع لنحو 15 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا الأمر الذي يجبر المصنعين على دفع تكاليف تعديل السيارات.

وتخضع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لضغوط لمساعدة 70 مدينة تتجاوز انبعاثاتها معايير الاتحاد الأوروبي وتسعى للتوصل إلى سبل لتجنب فرض حظر على نطاق واسع.

كما تبحث ألمانيا خطط إتاحة خدمات النقل العام بالمجان في المدن التي تعاني من تردي جودة الهواء، ومن المقرر أن تعلن المحكمة الإدارية الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، قرارها بشأن استئناف قدمته ولايات ألمانية ضد حظر فرضته محاكم محلية في شتوتجارت ودوسلدورف بسبب سوء جودة الهواء.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سيارات
#الديزل
#ألمانيا
#تلوث الهواء

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