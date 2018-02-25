أجهزة الـ"آيفون" قد تتوقّف بالبرد الشديد.. هذا هو الحل

قد يُلاحظ بعض مستخدمي جهاز "آيفون"، أنه يتوقف من دون سابق إنذار، ويحدث ذلك خصوصا عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، وتقول "آبل" إن استخدام أجهزة iOS في حرارة منخفضة جدا قد يؤدي إلى إيقاف الجهاز، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

ويفسّر موقع "ميرور" البريطاني، هذه الظاهرة، بأن بطاريات الليثيوم-أيون القابلة لإعادة الشحن داخل الهاتف تحتوي على سائل يتبلور عندما تقل الحرارة عند درجات معينة، ما يمنع الكهرباء من التدفق عبر البطارية، وقد يوقف الهاتف عن العمل، ولحسن الحظ، يبقى تأثير هذه الظاهرة مؤقتا فقط.

وتقول "آبل" إن عمر البطارية سيعود إلى وضعه الطبيعي بمجرد إدخال الهاتف إلى غرفة أعلى حرارة، موصية بوضع هاتف "آيفون" في مكان لا تقل حرارته عن 20 درجة تحت الصفر، ولا تتجاوز 45 درجة.

ويشهد آيفون إكس اختلافا قليلا، حيث يتعامل الجهاز الجديد بشكل مختلف مع البرد، فقد لاحظ مستخدمون أن الشاشة اللمسية لا تستجيب عند انخفاض درجة الحرارة تحت عتبة معينة.

واعترفت "آبل" بهذه المشكلة، وقال متحدث باسم الشركة "إننا ندرك الحالات التي تصبح فيها شاشة "آيفون إكس" غير مستجيبة بشكل مؤقت للمس، بعد تغير سريع في بيئة باردة"، مضيفا: "بعد عدة ثوانٍ، سوف تستجيب الشاشة من جديد استجابةً كاملة مرة أخرى، وسيتم حل هذه المشكلة في التحديثات المقبلة".

وأصدرت "آبل" فعلا تحديثا حلَّ هذا المشكل عند معظم المستخدمين، لذا إذا كان جهازكم لا يزال يعاني من هذا المشكل، فتأكدوا من الحصول على أحدث إصدار من iOS.