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في العام المقبل: إقامة شبكة للهواتف المحمولة على القمر

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 17:18

في العام المقبل: إقامة شبكة للهواتف المحمولة على القمر
(pixabay)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : باسل مغربي

تُقام على سطح القمر العام المقبل أول شبكة للهواتف المحمولة تتيح بثا عالي التقنية من سطح القمر إلى الأرض في إطار مشروع لدعم أول بعثة للقمر ممولة من القطاع الخاص.

وقالت شركتا فودافون ألمانيا ونوكيا لمعدات الشبكات، وشركة أودي لصناعة السيارات، يوم أمس الثلاثاء، إنها تعمل معا لدعم البعثة وذلك بعد مرور 50 عاما على سير أول رواد فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، على سطح القمر.

وبيّنت فودافون إنها اختارت نوكيا شريكا تكنولوجيا لتطوير شبكة مجهزة للعمل في الفضاء ستكون على هيئة جسم صغير يزن نحو كيلوجرام واحد.

وذكرت فودافون أن الشركات تعمل مع شركة "بي.تي ساينتستس" في برلين، بهدف إطلاق المهمة في 2019 من كيب كنافيرال على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القمر
#سطح القمر
#الهواتف المحمولة
#شبكة الهواتف

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