"بورشه" تخطط لتطوير سيارات أجرة طائرة

أوضح مدير مبيعات بورشه المتخصصة في صناعة السيارات، ديتليف فون بلاتن الرياضية لمجلة ألمانية، أن شركته التابعة لفولكسفاجن قد تطور سيارة ركاب طائرة لتنافس بها آخرين في سوق محتملة لسيارات الأجرة الطائرة في المدن وخدمات نقل الركاب من هذه الفئة.

وقال بلاتن: "هذا سيكون أمرا بالغ الأهمية إذا انتقلت بسيارة من زوفنهاوسن (حيث مصنع بورشه) إلى مطار شتوتجارت أحتاج إلى نصف ساعة على الأقل إذا كنت محظوظا. الرحلة بسيارة طائرة ستستغرق ثلاث دقائق ونصف الدقيقة فقط".

وبينت المجلة أن خطط بورشه تشير إلى أنه سيكون بإمكان الركاب التحكم بعض الشيء في السيارات الطائرة بأنفسهم لكنهم لن يكونوا بحاجة للحصول على رخصة طيران نظرا لأن الكثير من وظائف السيارة ستتم بشكل آلي.