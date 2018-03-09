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انطلاق معرض جنيف للسيارات واهتمام بالسيارات الكهربائية

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 10:05

انطلاق معرض جنيف للسيارات واهتمام بالسيارات الكهربائية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

فتح معرض جنيف للسيارات، في نسخته الـ88، أمس الخميس، أبوابه أمام الزوار؛ لتقديم أحدث التصاميم في عالم المركبات.

ومن المنتظر أن يزور المعرض، الذي يعد أحد أهم معارض السيارات في العالم، والمقام في جنيف السويسرية، نحو 700 ألف زائر، نصفهم من الأجانب.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 18 آذار الجاري، قرابة ألف سيارة موزعة على 220 جناحا.

وكشفت شركة ماكلارين المُشاركة في المعرض، النقاب عن سيارتها الجديدة من طراز سينا والتي تبلغ قوة محركها 800 حصان بينما عرضت فيراري سيارتها من طراز 408 بيستا والتي تبلغ قوة محركها 720 حصانا.

لكن شركة كوربيلاتي الإيطالية حطمت كل الأرقام القياسية هذا العام بسيارتها من طراز "ميسايل" التي بلغت قوة محركها 1800 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 580 كيلومترا في الساعة مما يجعلها أقوى وأسرع سيارة في العالم .
ويركز معرض جنيف للسيارات، الذي يجتذب مئات الآلاف من الزوار، على السيارات الرياضية كما يولي اهتماما خاصا بالسيارات الكهربائية هذا العام.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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