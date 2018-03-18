  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

مستقبل اقتصادي مُزهر للذكاء الاصطناعي وحصة خجولة للعرب

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 17:20

مستقبل اقتصادي مُزهر للذكاء الاصطناعي وحصة خجولة للعرب
(Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : خالد السيد

تتزايد حصة الذكاء الاصطناعي من الاقتصاد العالمي، يومًا بعد يوم، وتشير تقديرات شركة الخدمات العالمية "بي دابليو سي"، إلى أنه سيساهم في التحولات الاقتصادية في العالم بشكل كبير بحلول عام 2030.

ويُقدّر حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي بالاقتصاد العالمي في حلول عام 2030، بما يُقارب الـ 15.7 تريليون دولار، وستكون حصّة العالم العربي منها 2%، أي ما سيعادل 320 مليار دولار، ويعادل هذا الرقم 11% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، بحسب مجلّة "فوربس".

ورغم نسبة العالم العربي الضئيلة، تُشير المجلّة إلى أنّ الدول المشتركة في التعاون الخليجي ستحظى بأكبر حصّة من هذه المبالغ، وقال أحد المحللين الاقتصاديين في شركة "بي دابليو سي"، إن "الحكومات في منطقة الشرق الأوسط قد بدأت في إدراك التحول العالمي نحو الذكاء الإصطناعى والتقنيات التكنولوجية المتقدمة".

شركات تطور مُعالِجات تدعم الذكاء الاصطناعي
فرضت الشركات المُصنعة للمعالجات نفسها بقوة في المؤتمر العالمي للهواتف الذّكية، حيث تنافست هذه الشركات، خلال السنوات الأخيرة، على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، في معالجاتها الجديدة.
 

وبحسب الصحيفة، ستحظى الإمارات على أعلى نسبة للذكاء الاصطناعي من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2030، وتُقدر هذه النسبة بـ 14%، فيما ستحقق السعودية 12.4% من ناتجها المحلي الإجمالي وهو ما سيعادل 135.2 مليار دولار في نفس العام، فيما ستساهم بقية دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.2%، ومن المحتمل أن تساهم مصر بنحو 7.7% بحلول عام 2030.

وتشير التوقعات أن يساهم الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي السنوي بنحو 34-20% في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ومن الجدير بالذكر أنه البلدان العربية حالياً هي مستوردة للتكنولوجيا .

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الذكاء الاصطناعي
#العالم العربي
#دول التعاون الخليجي
#تكنولوجيا
#2030

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين تعتزم عرض أقمار صناعية على المستخدمين التجاريين
الصين تعتزم عرض أقمار صناعية على المستخدمين التجاريين

2018-03-18

حفرية هيكل عظمي لديناصور غامض للبيع في مزاد بباريس
حفرية هيكل عظمي لديناصور غامض للبيع في مزاد بباريس

2018-03-16

خدمة التجارة الإلكترونية لمستخدمي "واتساب" بالهند
خدمة التجارة الإلكترونية لمستخدمي "واتساب" بالهند

2018-03-15

الأكثر قراءة

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

2018-03-17
حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2018-03-17
الاحتلال يستعد لهدم بيت كبها وتغيير مسار الجدار في برطعة

الاحتلال يستعد لهدم بيت كبها وتغيير مسار الجدار في برطعة

2018-03-17
رباعية خرافية لمحمد صلاح بفوز ليفربول على واتفورد

رباعية خرافية لمحمد صلاح بفوز ليفربول على واتفورد

2018-03-17
30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

2018-03-17