الصين تُطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء على متن صاروخ واحد.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش- 3 بي" انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.

وتم إطلاق الصاروخ الحامل في الساعة 1:56 من بعد منتصف الليل، في المهمة 269، لعائلة الصواريخ الحاملة الصينية من طراز "لونغ مارش".

ويُرمز للقمرين الصناعيين المذكورين بـ"30" و "31" ضمن نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

ودخل القمران الصناعيان المدار بعد أكثر من ثلاث ساعات على إطلاقهما، والمقرر أن يعملا مع ستة أقمار صناعية أطلقت سابقا من طراز "بيدو-3" بعد اجتياز سلسلة من التجارب.

ومن المُقرر أن يصبح نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية عالميا بحلول العام 2020، حيث سيمتلك وقتها أكثر من 30 قمرا صناعيا.