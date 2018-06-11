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ألمانيا تسحب مئات آلاف السيارات "غير القانونية" من أوروبا

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 21:55

ألمانيا تسحب مئات آلاف السيارات "غير القانونية" من أوروبا
(pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: خالد السيد

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، عن قرارها بسحب نحو 774 ألف سيارة منتشرة في أنحاء أوروبا ومن تصنيعها المحلي، بسبب احتواء هذه السيارات على أجهزة "غير قانونية" مصممة لإخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة.

وقال وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، تعليقً اعلى خطوة سحب هذ الكم الهائل من السيارات التابعة لشركة "دايملر كرايسلر" المصنعة لسيارات "مرسيدس بنز" إن " الحكومة الفدرالية ستأمر بسحب فوري ورسمي بسبب أجهزة غير قانونية".

وأوضح شوير أن القرار سيؤثر بشكل كبير على شاحنات من طراز "فيتو" وسيارات "جي إل سي" رباعية الدفع المسيرة بالديزل وسيارات "سي-كلاس".

صورة من قمة مجموعة السبع تُثير جدلًا واسعًا
جذبت صورة اتخذت في اجتماع لـ"مجموعة السبع" الاقتصادية، اهتمام الكثيرين حول العالم الذين اعتبروها "تلخيصًا" للوقاع الجديد بعد موجة الانتقادات التي أثارها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لقراره بفرض رسوم جمركية عالية على الدول المصدرة لبلاده.
 

واستدعي رئيس الشركة، ديتير زيتشي، اليوم الإثنين، لمشاورات مع شوير بخصوص تجاوزات الشركة العملاقة في مجال الانبعاثات.

وقال شوير إن "دايملر أكدت أنه سيتم ازالة تطبيقات برمجيات التحكم في المحرك التي وجدتها السلطات الفدرالية مخالفة بأقصى سرعة وبتعاون شفاف مع السلطات".

وتعيد هذه القضية التذكير بالفضيحة التي واجهتها شركة "فولكس فاغن" التي اعترفت في ايلول/ سبتمبر 2015 بتركيب هذه الأجهزة في 11 مليون سيارة في أرجاء العالم.

وكلفت هذه الفضيحة "فولكس فاغن" الذي تُعد أكبر مصنع للسيارات في العالم أكثر من 29.5 مليار دولار، في شكل غرامات وتعويضات وإعادة شراء. فيما يخضع عدد من قادة الشرطة لتحقيقات بخصوص دورهم في العملية التي تنطوي على خداع للسلطات.

وأجبرت عدد من الشركات الالمانية الأخرى على سحب سيارتها لإصلاح البرمجيات التي تم التلاعب بها، رغم عدم إقرار اي منها بالقيام بعمليات خداع واسعة مثل "فولكس فاغن".

 


#ألمانيا
#فولكس فاغن
#مرسيدس بنز
#انبعاثات ضارة
#تلوث بيئي

من عرب 48

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