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كيف ترتاح من إزعاج مجموعات الواتساب؟

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 15:02

كيف ترتاح من إزعاج مجموعات الواتساب؟
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

بسبب الإزعاج المتزايد من عشرات الرسائل التي تصل يوميًا على مجموعات الواتساب، قرّرت الشركة المملوكة لعملاق التواصل الاجتماعي، فيسبوك، فلترة هذه الرسائل عبر تخويل أدمن المجموعة حصر المحادثات بين قسم من أعضائها.

وسيكون بمقدور الباحثين، وفقًا لما ذكره وقع صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، الخميس، فإن المشرفين عن المجموعات "الأدمن" يمكنهم حصر المحادثات على المسؤولين عن المجموعة فقط، وبالتالي فإن المشاركين العاديين سيصبح بإمكانهم قراءة الرسائل دون التمكن من إرسال رسائلهم الخاصة.

ولتفعيل ذلك، ما على الراغب سوى الانتقال إلى إعدادات المجموعة، ثم الضغط على "إرسال الرسائل"، واختيار "المسؤولين فقط"، بدلاً من "كل المشاركين".

وبمجرد القيام بذلك، ستظهر رسالة في الدردشة الجماعية تقول: "لقد غيرت إعدادات هذه المجموعة للسماح للمسؤولين فقط بإرسال رسائل إلى هذه المجموعة".

وتتناسب هذه التقنية أكثر مع المجموعات التي يكون هدفها فقط هو نشر معلومات، مثل إعلان عن موعد ما أو ما شابه ذلك.

يشار إلى أن تطبيق "واتس آب" يمتلك الآن ما يقرب من 1.5 مليار مستخدم حول العالم، ويقدم خدمته بأكثر من 50 لغة مختلفة حول العالم.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#واتساب
#أدمن واتساب
#مجموعات واتساب

من عرب 48

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