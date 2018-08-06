جوجل تٌطلق نسخة أندرويد الجديدة تحت اسم "باي"

عرب ٤٨ / أ ف ب ووكالات

أعلنت الشركة التكنولوجية العملاقة "جوجل" أنها ستبدأ اعتماد النسخة الجديدة من نظامها التشغيلي "أندرويد" ابتداء من اليوم، الإثنين، في أجهزتها "بيكسل" وستعتمدها الهواتف التابعة لشركات أخرى في الخريف القادم أو بعد عام كأقصى حد.

وكشفت الشركة بهذه الخطوة الغطاء عن اسم نظام التشغيل الحديث الذي كانت تُشير إليه بالحرف "بي"، حيث اعتمدت اسم "باي" ويعني فطيرة باللغة العربية، وكان متابعو الشركة قد دخلوا بنقاش حول الاسم خلال الأشهر الأخيرة نظرًا لكون جوجل تُطلق أسماء حلوى على نسخ أندرويد المختلفة.

وسيستخدم "باي" الذكاء الاصطناعي للتكيف على كيفية استخدام للجهاز. فعلى سبيل المثال، سيضبط اندرويد إضاءة الشاشة بدراسة تعديلاتك اليدوية بدلا من ضبطها تلقائيا إلى مستوى معين بناء على الضوء المحيط.

وأضافت الشركة خصائص نوعية على النسخة الجديدة من أندرويد، أهمها تطوير النظام الملاحي وإطالة عمر البطارية عبر جدولة إضاءة الجهاز بحسب رغبات المستخدم، بالإضافة إلى تحسين التحكم على الشاشة، وتعديلات جديّة في موضوع الخصوصية.

وقدمت الشركة حلًا للـ"هلع" المرتبط بإمكانية سماع شركة مثل "فيسبوك" للأحاديث التي يقوم بها صاحب الجهاز عبر المايكرفون المثبت به، حيث ابتكرت تطبيقًا يعمل على منع ولوج التطبيقات الأخرى إلى المايكرفون والكاميرا وتطبيقات أخرى مباشرة بعد تشغيل وضعية "الخلفية" في الهاتف.

وسيضم النظام الجديد خاصية تدعى "سلايسز" والتي ستحاول تقديم أجزاء من معلومات عن تطبيقاتك المفضلة دون أن تضطر إلى فتحها.

وستتمكن من البدء في اختبار خاصيات تهدف لتحسين الحالة الإلكترونية للأشخاص وتتضمن وضع "ويند داون" الذي سيحول ضوء الشاشة إلى الرمادي في وقت معين ليساعدك على الاستعداد للنوم.