ألمانيا ستطرح سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في 2019

على الرغم من الكوارث البيئية التي سببها سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد، إلّا أنّها أفادت شركة لصناعة السيارات في ولاية بافاريا الألمانية، بمساهمتها في تجريب تصميم جديد لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية واختبار التطوير النهائي لنظام شحن سيارة "سيون"، وهي سيارة كهربائية بالكامل تعمل بالطاقة الشمسية حتى يتسنى شحنها أثناء القيادة.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن استعدادها لتقديم دعم للشركات التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية، من أجل تحقيق غايتها في تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول عام 2020.

وتطور شركة "سونو موتورز" التي تأسست عام 2016 السيارة "سيون" وهي سيارة كهربائية بالكامل يحتوي هيكلها على خلايا شمسية ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو عن طريق مصادر الكهرباء التقليدية أو سيارات كهربائية أخرى.

ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2019 في أحد مصانع الشركة الألمانية التي تلقت نحو 5000 طلبية وتسعى لبدء البيع بسعر 16 ألف يورو خلال العام القادم.

وستحتوي السيارة سيون على 330 خلية شمسية مثبتة في السقف وغطاء المحرك والجانبين. وتقطع بطاريتها مسافة تصل إلى نحو 250 كيلومترا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

وقال أحد مؤسسي "سونو موتورز" والرئيس النفيذي للشركة، لاورين هان، في لقاء مع وكالة "رويترز" للأنباء: "لدينا تدفئة للمقعد وتكييف هواء ونظام للترفيه المفيد حيث يمكنني أيضا أن أوصل هاتفي به على نحو تفاعلي وهو ما يعني أن لدي بالفعل سيارة كاملة لكنها بسيطة للغاية وغير مكلفة".