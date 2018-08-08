شركة "بي إم دبليو" ستسحب أكثر من 323 ألف سيارة بأوروبا

ستسحب شركة "بي أم دبليو" الألمانية، نحو 323700 سيارة من أنحاء أوروبا بسبب خلل في إحدى القطع يمكن أن يؤدي إلى اشتعال حريقٍ في المحرك، بحسب ما أكّدت الشركة، اليوم الأربعاء.

ونقلت "فرانس برس" عن متحدّثٍ باسم الشركة، قوله، إن أقل من ثلث السيارات المتضررة (96300) موجود في ألمانيا، و75 ألفا في بريطانيا، ونحو 23 ألفا في فرنسا وأكثر من 24 ألفا في إيطاليا.

وقالت الشركة إنها لم تقدر بعد كلفة سحب السيارات، لأن ذلك سيعتمد على عدد السيارات التي تتطلب تغيير القطعة بعد فحصها.

وتأتي هذه العملية بعد أن أُجبرت الشركة على استعادة أكثر من 100 ألف سيارة من كوريا الجنوبية بسبب نفس المشكلة.

واضطرت الشركة كذلك إلى الاعتذار لأن أكثر من 30 من سياراتها اندلعت فيها النيران هذا العام في كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة العملاقة أن السبب هو قطعة بها عطل تسمى "مبرد إعادة تدوير غاز العادم" الذي يولد رواسب إضافية تسبب احتراق المحرك "في حالات نادرة".

وفي أوروبا تغطي عملية السحب مجموعة واسعة من طرازات سيارات الديزل أنتجت في الفترة من نيسان 2015 وحتى أيلول 2016 إضافة إلى سيارات أنتجت بين تموز 2012 وحزيران 2015.