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فيسبوك يُشدد إجراءاته بشأن الصفحات المُدارة بأميركا

تاريخ النشر: 11/08/2018 - 16:48

فيسبوك يُشدد إجراءاته بشأن الصفحات المُدارة بأميركا
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوم أمس الجمعة، أنها ستبدأ بإضافة خاصية جديدة للتحقق من هويات المستخدمين الذين يديرون صفحات على موقعها وتمتلك عددا ضخما من المتابعين في الولايات المتحدة، في مسعى لجعل عملية إدارة صفحة باستخدام حساب مزور أو مخترق أكثر صعوبة.

وتأتي إجراءات الشركة بعد نحو أسبوع من إعلان فيسبوك عن رصدها لحملة منسقة جديدة للتأثير السياسي على منصتها بهدف تضليل المستخدمين قبل انتخابات الكونجرس الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي يُشكل تحديا للأمن الإلكتروني
نجح فريق من المبرمجين في شركة "آي بي إم"، بتطوير برامج ذكاء اصطناعي تستطيع تعلم كيفية مراوغة الدفاعات الأقوى للشبكة. 
 

وفي ذلك الوقت حذفت الشركة 32 صفحة وحسابا من فيسبوك وإنستجرام في إطار مساعي للتصدي للتدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية.

وستتطلب الإجراءات الجديدة من مديري صفحات فيسبوك تأمين حساباتهم بإجراءات تحقق من خطوتين وتوضيح محل الإقامة الرئيسي.

وستضيف فيسبوك قسما يُظهر الدولة الرئيسية التي تدار منها الصفحة، وسيضيف موقع انستجرام للصور، خصائص مماثلة في الأسابيع المقبلة.

 


#فيسبوك
#إنستغرام
#وسائل التواصل الاجتماعي

من عرب 48

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