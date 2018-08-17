أنباء عن اختراق لحسابات آبل والشركة تطمئن عملاءها

صرّحت شركة آبل ,اليوم الجمعة, أنّه لم يتم اختراق أي من بيانات العملاء ردًّا على ما نُشِر في وسائل إعلام محلّية حولَ اعتراف مراهقٍ استراليّ اختراق شبكة الحاسوب الرئيسية لشركة آبل، وتحميل ملفات والدخول إلى حسابات عملاء.

ونقلت صحيفة "ذي إيدج"، عن محامي المراهق قوله في المحكمة: "إنّ المراهق البالغ من العمر 16 عامًا، وهو من مدينة ملبورن في جنوب البلاد، اخترق نظام الحاسوب المركزي لشركة آبل، من منزله في إحدى الضّواحي، عدة مرات هذا العام".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ المراهق قام بتنزيل 90 جيجابايت من الملفات الآمنة واخترق حسابات عملاء، دون الكشف عن هويته.

وأضافت صحيفة "ذي إيدج" نقلا عن وثائق المحكمة، أنّ آبل تواصلت فورًا مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي لدى علمها بالاختراق. وأحال المكتب، بعد ذلك، القضيّة إلى الشُرطة الأسترالية الاتحادية.

وأشار التقرير إلى أنّ الشرطة الأسترالية داهمت منزل أسرة الفتى, حيث عثروا في غرفته على جهازي حاسوب نقّال وهاتف محمول وقرص صلب يتّفقون مع تفاصيل الاختراق التي رصدتها آبل.

وأضاف التقرير أنّ الفتى كان يتفاخر باختراقه بيانات عملاء الشّركة عبر خدمة "واتساب" للتراسل.

وصرّح متحدث باسم آبل أنّ موظفي أمن المعلومات في الشركة أنّهم ”اكتشفوا الدّخول غير المصرح به واحتووه وقدموا تقريرا بالواقعة إلى سلطة الشرطة“، دون أن يضيف المزيد حول القضية.

واختتم المتحدّث باسم آبل كلامه: ”نريد أن نطمئن عملاءنا بأنّه لم يتم اختراق بياناتهم في أي مرحلة خلال هذه الواقعة".

وقالت متحدثة باسم المحكمة أنّه من المقرر صدور الحكم على الفتى في العاشر من أيلول/سبتمبر، دون إضافة تعليق آخر حول القضية.