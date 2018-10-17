"يوتيوب" تتعطل لمدّة زمنية قصيرة وتعود مجددا

توقفت منصة الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب"، صباح اليوم الأربعاء، عن العمل لمدّة استمرت نحو ساعتين في مناطق كثيرة في العالم، بسبب مشاكل تقنية على ما يبدو.
وعلمت "يوتيوب" بالمشكلة، بعد أن تلقت بلاغات كثيرة من مستخدمي منصتها، الذين حاولوا تفعيل فيديوهات مختلفة، إلا أنهم فوجؤوا بخلل فيها منعهم من مشاهدة محتواها، أو تحميل فيديوهات خاصة بهم.
We're back! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know. https://t.co/NVU5GP7Sy6— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018
وتمكنت "يوتيوب" من إصلاح الخلل بعد نحو ساعتين من بدأ انهيال البلاغات على منصتها، واعتذرت عن الخلل في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر"، قالت فيها أيضا، إنها تُثمن "صبر" المستخدمين، وطلبت منهم الإبلاغ عن مشاكل أخرى في حال حدوثها.
وسخر المغردون على موقع "تويتر" من مدى تعلقّهم بمنصة الفيديوهات العالمية، والذين شعروا بالفراغ بعد "فقدانها" لوقت قصير.
وقال علي محمود:
رجعو ال #يوتيوب مش قادر اتنفس pic.twitter.com/rV9BRmrqwB— عَـــ مِحموُد ــليَ (@ali_mahmuod10) October 17, 2018
ولفتت شيماء هشام إلى أنها سوف تحتاج إلى التفكير بعمل شيء بعد غياب "يوتيوب":
#YouTubeDOWN #يوتيوب— Shymaa hesham (@shymaa5) October 17, 2018
One hour YouTube free
I've gotta think about smthn to do pic.twitter.com/0ebNE5M5Td
وسخر فواز حربي، من الخلل في "يوتيوب"، مُتسائلا عما إذا كان قد تعرض الموقع للقرصنة:
#اليوتيوب #يوتيوب— Fawaz (@fawazalharbiii) October 17, 2018
من اللي هكره اعترفوااا pic.twitter.com/G6kGOIcTIo
وكتب زياد الخليفي الهلالي عند تعطل "يوتيوب":
#يوتيوب الا فاتح يوتيوب ومنتظره يشتغل يصف جمبي pic.twitter.com/MtNaDGbbDg— زياد الخليفي الهلالي (@Zeyad__705) October 17, 2018
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