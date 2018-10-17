"يوتيوب" تتعطل لمدّة زمنية قصيرة وتعود مجددا

توقفت منصة الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب"، صباح اليوم الأربعاء، عن العمل لمدّة استمرت نحو ساعتين في مناطق كثيرة في العالم، بسبب مشاكل تقنية على ما يبدو.

وعلمت "يوتيوب" بالمشكلة، بعد أن تلقت بلاغات كثيرة من مستخدمي منصتها، الذين حاولوا تفعيل فيديوهات مختلفة، إلا أنهم فوجؤوا بخلل فيها منعهم من مشاهدة محتواها، أو تحميل فيديوهات خاصة بهم.

We're back! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know. https://t.co/NVU5GP7Sy6 — Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018

وتمكنت "يوتيوب" من إصلاح الخلل بعد نحو ساعتين من بدأ انهيال البلاغات على منصتها، واعتذرت عن الخلل في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر"، قالت فيها أيضا، إنها تُثمن "صبر" المستخدمين، وطلبت منهم الإبلاغ عن مشاكل أخرى في حال حدوثها.

وسخر المغردون على موقع "تويتر" من مدى تعلقّهم بمنصة الفيديوهات العالمية، والذين شعروا بالفراغ بعد "فقدانها" لوقت قصير.

وقال علي محمود:

ولفتت شيماء هشام إلى أنها سوف تحتاج إلى التفكير بعمل شيء بعد غياب "يوتيوب":

#YouTubeDOWN #يوتيوب

One hour YouTube free

I've gotta think about smthn to do pic.twitter.com/0ebNE5M5Td — Shymaa hesham (@shymaa5) October 17, 2018

وسخر فواز حربي، من الخلل في "يوتيوب"، مُتسائلا عما إذا كان قد تعرض الموقع للقرصنة:

وكتب زياد الخليفي الهلالي عند تعطل "يوتيوب":