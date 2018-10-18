توصلت شركة "فيسبوك" بصورة غير ق مثبتة على نحو قاطع، إلى أن اختراقا حدث في الآونة الأخيرة لملايين الحسابات، دبره مرسلو بريد عشوائي ولا تقف خلفه أي دولة، وفقًا لما أكدته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر.

وذكرت الصحيفة أن "فيسبوك" تعتقد أن المهاجمين تنكروا كشركة للتسويق الرقمي.

وقالت "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، إن مهاجمين سرقوا بيانات من 29 مليون حساب باستخدام برنامج آلي انتقل من مستخدم إلى آخر.

وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك جاء ضمن عملية اختراق موسعة وقعت قبل نحو أسبوعين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ29 مليون حساب.

وأوضحت أنه كانت هناك محاولات غير ناجحة لاختراق مليون حساب آخر.

وأعلنت الشركة، قبل أسبوعين، عن عملية اختراق واسعة، طالت ما يقارب 50 مليون حساب، تلاها إخراج "فيسبوك" لـ 90 مليون مستخدم من حساباتهم، في إطار تطبيقها تدابير أمان مرتبطة بالحسابات المخترقة.

ولم تحدد الشركة من يقف وراء عملية الاختراق.

يشار أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يستخدمون موقع "فيسبوك" شهريًا.

يذكر أن قدرة "فيسبوك" على حماية خصوصية مستخدميها باتت موضعًا للتساؤل خصوصًا أن حوادث القرصنة باتت تكرر بوتيرة مرتفعة.