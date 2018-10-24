"واتسآب" تُضيف رمز دخول لتطبيقها لردع "الفضوليين"

أضاف تطبيق المراسلات الشهير "واتسآب"، خاصية جديدة في إطار عمله على تحسين أمن المعلومات لمستخدميه، لكنها ليست من النوع الذي يقوي عملية تشفير الرسائل لحمايتها من الاختراق، بل لمنع الأشخاص "الفضوليين" من الدخول إلى التطبيق الخاص بأي مُستخدم، في حال كانت لديهم القدرة على استخدام الجهاز.

(wabetainfo)

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم، إضافة رمز سري للدخول إلى التطبيق، بحيث أنها تمنحه القدرة على منع المتلصيين من إمساك الهاتف ودخول التطبيق دون هذا الرمز.

ويستطيع المستخدم أيضا، تحويل الرمز، إلى مسح بصمة الإصبع باللمس لفتح التطبيق، أو بخاصية التعرف على الوجه.

وكشفت هذه التفاصيل عن طريق موقع متخصص بمتابعة أخبار التطبيقات وأنواع الأجهزة المختلفة، "وا بيتا إنفو"، الذي نوه أيضا إلى أن خاصية "واتسآب" الجديدة، ما زالت قيد التطوير.

(wabetainfo)

ولفت المبرمجون الذين يتابعون أخبار التكنولوجيا في "وا بيتا إنفو"، إلى أنهم لم يعلموا بعد إن كانت الخاصية الجديدة ستعمل على نظام التشغيل "أندرويد"، لكن الأكيد أنه سوف يعمل على نظام "آي أو إس" الخاص بشكرة "آبل" وسلسلة أجهزتها "آيفون".

أما جزئية تعريف الوجه، والتشغيل عن طريق مسح بصمة الإصبع، سوف تكون خاصة بأجهزة "آبل" التي تتُيح ذلك أصلا.

وفي حال قرر المُستخدم إتاحة هذه الخاصية الاختيارية، فسوف يتضطر أن يُؤكد هويته في كل مرّة يفتح التطبيق فيها.