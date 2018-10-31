ما جديد "آبل" الذي أصدرته أمس؟

أقامت شركة "آبل" الأميركية مساء أمس، الثلاثاء، مؤتمرها الثاني لهذا العام، في قاعة أكاديمية بروكلين للموسيقى في نيويورك، بخلاف المؤتمرات السابقة التي كانت تعقد في مقر الشركة بكاليفورنيا، وعرضت خلاله منتجاتها الحاسوبية الجديدة، والتي شملت إصدارًا جديدًا من "ماك بوك آير"، وإصدارًا جديدًا من "ماك ميني"، ونسخةً مختلفةً بشكل كلّي من "آيباد برو".

وقام الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، بعرض المنتجات تباعًا بعد افتتاحه للمؤتمر، وبدأ بجهاز "ماك بوك آير MacBook Air"، الذي يأتي إصداره الجديد بشاشة "ريتينا" وإطار شاشة أصغر بنسبة 50%، ومع سرعة 16 غيغا بايت للذاكرة العشوائية و1 تيرابايت لحجم القرص الصلب "أس أس دي"، كما يضمّ منفذين لـ"يو أس بي- سي USB C"، ويأتي بحجمين مختلفين، وهما 12 إنشًا، و13 إنشًا، وجودة عرض تصل إلى أربعة ملايين بكسل.

وبيّن كوك أنّ هذا الإصدار الجديد من "ماك بوك" يحتوي على تحسينات في الألوان التي أصبحت غنية أكثر بنسبة 48%، وأنّ تصميمه يشمل إطارات أنحف. وأكّد أن الجهاز يدعم الجهاز ميزة التعرف على الوجه (FaceID) وماسح البصمة (Touch ID) في الجزء العلوي من الزاوية اليمنى للوحة المفاتيح كالمعتاد في أجهزة ماك بوك برو.

أما الجهاز الثاني الذي أعلنت عنه "آبل"، فكان جهاز "ماك ميني"، مبيّنةً أنّ الجديد في الجهاز هو أداؤه الذي تمّ تطويره ليصبح أسرع بنسبة 60%، بالإضافة لاحتوائه على ذاكرة 64 غيغابايت، وسعةً تخزينيةً تصل إلى 2 تيرابايت، كما بيّنت أنّ الجهاز يضمّ رقاقة "تي 2 T2" لدعم الحماية والأمان في الجهاز، ومنافذ "إيثرنت Ethernet"، و"ثندر بولت 3 Thunderbolt 3"، و"إتش دي أم أي HDMI" و"يو إس بي USB"، كما تمّ التركيز فيه على التطبيقات الاحترافية مثل تطبيقات إنتاج الموسيقى.

بالإضافة إلى الجهازين السابقين، كشفت "آبل" النقاب عن إصدارها "الجديد كلّيًا" من "آيباد برو"، الذي يتميّز بتقنية نانوميتر ومعالج A12x يعد الأسرع، وهو منافس في سرعته الحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى قلم "آبل" الذي يأتي موصولًا به مغناطيسيًّا. ويأتي "آيباد برو" بشاشة " ليكويد ريتينا Liquid Retina" وتصميم إطارات أنحف وأكثر دقة، وحجم شاشة أكبر، إذ كان الإصدار الأول بحجم 5 إنشات، ووزن 1 باوند، فيما يأتي الإصدار الجديد بحجم 11 إنشا وبالمواصفات ذاتها، كما يأتي جهاز "آيباد برو" الكبير بحجم 12.9 إنشًا، وهو نفس حجم الشاشة السابق، إلّا أنه أقل سمكًا.

ويدعم جهاز "آيباد برو" الجديد تقنية التعرف على الوجه، لذا يأتي إصدار هذا العام في غياب الزر الرئيسي في واجهة الجهاز الأمامية، كما تعرض "آبل" في الأجهزة الجديدة منافذ "يو إس بي – سي" التي تمنحه القدرة على الاتصال بالأجهزة الأخرى، مثل الكاميرات والشاشات الرقمية، كما يمكن استخدامه كشاحن لهواتف آيفون.

وشدد كوك خلال المؤتمر على أنّ "آبل" تسعى في إنتاجها إلى استخدام مواد أعيد تدويرها، كما بيّن أنّ تحديث نظام iOS 12.1 الجديد، سيدعم شريحة " e-sim"، ومكالمات الفيديو الجماعية، ومن الممكن البدء بحتلنته ابتداءً من اليوم.

الأجهزة الجديدة من "ماك بوك" (أ ب)

ومن المقرر أن يتوفر جهاز ماك بوك آير للحجز المسبق اليوم بسعر يبدأ من 1199 دولارا للنموذج المميز بمعالج (Core i5)، وذاكرة ثماني غيغابايتات للذاكرة العشوائية (رام)، وسعة تخزين 128 غيغابايتا، في حين سيبدأ الشحن في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، فيما يبدأ سعر جهاز ماك ميني المميز برقاقة معالج (Core i3) مع ذاكرة ثماني جيجابايتات، وسعة تخزين 128 جيجابايتا من 799 دولارا، على أن يبدأ الحجز المسبق اليوم، والشحن خلال الأسبوع المقبل، كما يتوفر جهاز آيباد برو بحجم 11 إنشا بسعر 799 دولارًا، في حين يأتي الجهاز المميز بحجم 12.9 إنشا بسعر 999 دولارًا، ويبدأ الحجز المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.