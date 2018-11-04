نصائح حول التوفير باستهلاك الطاقة ببطارية "آيفون"

تعتبر سرعة استنزاف بطاريات الهواتف الذكية إحدى المشاكل التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، وبعد فترة من استخدام الهاتف يبدأ عمر البطارية بالانتقاص، وتعتمد بطاريات الهواتف الذكية على الليثيوم الذي تقل قدرته على تخزين الطاقة مع مرور الوقت، وتشكّل هواتف "آيفون، إحدى أكثر الهواتف التي تتدهور قدرة بطارياتها على تخزين الطاقة.

ويتحمّل نظام تشغيل"iOS 12" و"iOS 12.1" القسط الأكبر من مشاكل البطارية في "آيفون".

نستعرض لكم فيما يلي نصائح تساعدكم على تخفيف حدة استنزاف البطارية، وللحفاظ على عمرها أطول فترة ممكنة:

اختبار مدة عمل البطارية بنفسك:

تستنفذ البطارية الجزء الأكبر من عمرها عندما يكون الهاتف في وضعية الاستخدام، أو عند تشغيل التطبيقات عليه، ويستنفذ طاقة أقل عندما يكون في وضعية الاستعداد إذ لا تكون التطبيقات في وضع التشغيل، لكن من الممكن أن يكون أحد التطبيقات في وضعية التشغيل في الخلفية، دون أن ننتبه، ما قد يزيد من استنزاف البطارية.

والطريقة التي تستطيعون فيها فحص استخدام البطارية في "الآيفون"، هي الضغط على الاعدادات (settings) في الهاتف وبعدها للانتقال لخيار البطارية (battery)، ومرروا في الشاشة للأسفل حتى إيجاد رقمين يشيران إلى مدة وضع الاستعداد (standby) والآخر لمدة وضع الاستخدام (usage). وعلى مدة الاستخدام أن تكون أقل من مدة الاستعداد للتوفير من استهلاك البطارية.

تجنّب ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الاستخدام:

عند ملاحظة ارتفاع درجة حرارة جهاز "الآيفون"، خصوصا بعد تثبيت نظام التشغيل "iOS 12"، انتقل إلى إعدادات البطارية في الجهاز، وقم بتحديد أي تطبيق يستهلك أكبر كمية طاقة، واحذفه من هاتفك في حال لا تستخدمه كثيرا.

إيقاف تشغيل "الويدجيت":

و"الويدجيت" هي مجموعة من المزايا المصغّرة الخاصة ببعض التطبيقات، والتي تعطي المعلومات سريعًا. ويمكن أن تتسبب الويدجيت بزيادة الاستهلاك بالبطارية، خصوصا تلك المتعلقة بالخرائط والطقس اغلتي تظهر عند إظهار صفحة الإعدادات الأولية من أعلى الشاشة. لذلك قم بسحب الشاشة الأولية من أعلى، عندها اسحبها يسارًا، وعندما تظهر لك اعدادات الويدجيت، قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على زر التعديل، بعدها اضغط على العلامة الحمراء بجانب الويدجيت التي تريد إزالتها، ولحفظ التعديلات إضغط على "Done".

إيقاف خدمة تحديد الموقع:

أحيانا تستخدم بعض التطبيقات إمكانية تحديد الموقع بشكل مفرط ما يؤدي إلى استنزاف البطارية، لذلك من المفضّل إيقاف هذه الخدمة في بعض التطبيقات عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، بعدها الضغط على خيار الخصوصية "privacy"، وبعدها التمرير إلى أسفل حتى إيجاد خيار "خدمات الموقع" أو "Location service"، وبعدها أغلق مفتاح التبديل الموجود جانبه.