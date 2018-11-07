"سامسونغ" تعرض جهازها الجديد القابل للطي

كشف عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي "سامسونغ"، اليوم الأربعاء، عن هاتفه الذكي الجديد القابل للطي بعد تجارب استمرت لعدّة أسابيع، ويحتوي الجهاز على شاشة بحجم حاسوب لوحي (تابلت)، يمكن طيها لتلائم الجيب.

وأطلقت شركة "سامسونغ" على تكنولوجية الطي الجديدة، الخاصة بها، اسم "إنفينيتي فليكس ديسبلي" ويعني ذلك باللغة العربية "لامحدودية العرض القابل للثني".

وعرضت الشركة نسخة أولية للهاتف في مؤتمر للمطورين عقدته اليوم الأربعاء، في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، خلال عرض بالضوء الخافت، لتُظهر خصائص التصميم الجديد.

ويعمل الجهاز بوضعيتين، ويحتوي في وضعية الإغلاق على شاشة عرض عادية للاستخادم كهاتف، فيما يعمل كحاسوب لوحي بعرض 7.3 إنش.

وإضافة إلى تصميمه الحديث وغير المسبوق، يمنح الجهاز لصاحبه، إمكانية استخدام ثلاثة تطبيقات في آن واد، بخاصية تُطلع عليها الشركة اسم "نافذة متعددة النشاطات".

وقال نائب رئيس الشركة، جستين دينسيون، إنه من المتوقع أن تُطلق الجهاز للعامة خلال بضعة أشهر.

وأعلنت شركة "جوجل" بشكل رسمي، إن أجهزة "سامسونغ" القابلة للطي، أصبحت تدعم نظام تشغيلها "آندرويد"، وأن الشركتين تعملان سويا لإطلاق الجهاز العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن "سامسونغ" ليست الوحيدة التي تعمل على أجهزة قابلة للطي، فقد صدرت أنباء حول تخطيط "هواوي" الصينية، لإطلاق بضعة أجهزة من هذا النوع العام القادم.