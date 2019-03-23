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متصفح سامسونج الجديد يرفض ميزة "التتبع الذكي"

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 11:08

متصفح سامسونج الجديد يرفض ميزة "التتبع الذكي"
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨

أتاحت سامسونج لمستخدميها نسخة تجريبية من متصفحها “Samsung Internet”، قبل شهر من الآن، واختبرت الشركة تصميمها الجديد للمتصفح “OneUI”، إضافةً لميّزة ذات أهمية عالية وهي منع التتبع الذكي “Smart Anti-Tracking”، ويستطيع الآن جميع مستخدمي أندرويد عبر التحديث الرسمي للمتصفح، الذي سيتم بشكل تدريجي، من التمتع بمزاياه وبدون أي مشاكل تذكر.

 وقد حرّك تصميم المتصفح الجديد "OneUI"، عناصر الواجهة الرئيسية إلى القرب من أسفل الشاشة، وذلك لتسهيل استخدامه بيدٍ واحدة، كما يتمتع المتصفح الجديد بميزة الوضع المظلم بشكلٍ موسع لتشمل خلفيات الويب المظلمة.


أما فيما يخص بالميزة الذكية “مانع التتبع”، فعبرها تم اتباع أسلوب جديد لحماية خصوصية المستخدمين، وذكرت الشركة الشركة في بيانٍ لها، في يوم إعلان رسمية المتصفح الجديد، “أن هذه الميزة تستخدم التعلم الآلي لتحديد نطاقات الجهات الخارجية التي تحاول تتبعك عبر الويب، حيث سيحظر المتصفح هذه النطاقات من الوصول إلى ملفات تعريف الارتباط ، مما يعطل قدرتها على متابعتك”.

 ويمكن للمستخدم تشغيل هذه الميزة ضمن الإعدادات الهاتف ومن ثم الخصوصية والأمان وصولًا لخيار "Smart anti-tracking".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#سامسونج
#المتصفح
#التتبع الذكي

من عرب 48

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