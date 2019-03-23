  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

واتساب للأعمال على متجر أبل للاختبار

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 13:19

واتساب للأعمال على متجر أبل للاختبار
(أ ب)
عرب ٤٨

ظهرت نسخة رسمية من تطبيق "WhatsApp Business" على متجر تطبيقات "آبل" المكسيكي وكذلك الفرنسي والبرازيلي، حيث يأتي هذا التوفر على نظام التشغيل "iOS" بعد أكثر من عام على توفره رسمياً على "أندرويد"، ما يعني أنه متاح في عدد محدود من الدول ربما لاختباره قبل إطلاقه في كافة أنحاء العالم لاحقاً.

ويسمح تطبيق "واتساب للأعمال"، المنفصل عن تطبيق "واتساب" الرسمي، للشركات على اختلاف أنواعها التواصل مع زبائنها من خلاله، كما يوفر لها عدة أدوات مثل عرض ساعات العمل والموقع الرسمي وقائمة بالمنتجات ومزايا أخرى لا نراها في تطبيق "واتساب" للدردشة العادي.

وستعتمد "فيسبوك" على تحقيق الدخل من "واتساب" عبر هذا التطبيق حيث تعتزم فرض رسوم مالية عند الرد على اسئلة وطلبات الزبائن بعد مرور 24 ساعة من تلقيها حيث تسمح حالياً بالرد المجاني خلال 24 ساعة فقط. كما أنها ستوفر عرض الإعلانات في الحالات.

ويوفر "واتساب" للأعمال كما في تطبيق "مسنجر"، رسائل رد تلقائية في أوقات العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي، كذلك رسائل الترحيب.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#واتساب
#نظام ios
#اندرويد
#فيسبوك
#مجاني

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

متصفح سامسونج الجديد يرفض ميزة "التتبع الذكي"
متصفح سامسونج الجديد يرفض ميزة "التتبع الذكي"

2019-03-23

مليار ونصف فراشة تعبر البلاد: الأسباب والنتائج
مليار ونصف فراشة تعبر البلاد: الأسباب والنتائج

2019-03-22

"فيسبوك" تواجه مأزقًا جديدًا: 600 مليون كلمة سر مكشوفة
"فيسبوك" تواجه مأزقًا جديدًا: 600 مليون كلمة سر مكشوفة

2019-03-21

الأكثر قراءة

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع

وثائق إسرائيلية: منع تسييس العرب وتشجيع "هجرة هادئة"

2019-03-22
حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

2019-03-22
العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

العراق: ارتفاع ضحايا غرق العبارة إلى 103

2019-03-22
أم الفحم: اتهام محمود جبارين بالتواصل مع حزب الله

أم الفحم: اتهام محمود جبارين بالتواصل مع حزب الله

2019-03-22
الجولان بين رسالة فورد وإعلان ترامب

الجولان بين رسالة فورد وإعلان ترامب

2019-03-22