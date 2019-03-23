واتساب للأعمال على متجر أبل للاختبار

ظهرت نسخة رسمية من تطبيق "WhatsApp Business" على متجر تطبيقات "آبل" المكسيكي وكذلك الفرنسي والبرازيلي، حيث يأتي هذا التوفر على نظام التشغيل "iOS" بعد أكثر من عام على توفره رسمياً على "أندرويد"، ما يعني أنه متاح في عدد محدود من الدول ربما لاختباره قبل إطلاقه في كافة أنحاء العالم لاحقاً.

ويسمح تطبيق "واتساب للأعمال"، المنفصل عن تطبيق "واتساب" الرسمي، للشركات على اختلاف أنواعها التواصل مع زبائنها من خلاله، كما يوفر لها عدة أدوات مثل عرض ساعات العمل والموقع الرسمي وقائمة بالمنتجات ومزايا أخرى لا نراها في تطبيق "واتساب" للدردشة العادي.

وستعتمد "فيسبوك" على تحقيق الدخل من "واتساب" عبر هذا التطبيق حيث تعتزم فرض رسوم مالية عند الرد على اسئلة وطلبات الزبائن بعد مرور 24 ساعة من تلقيها حيث تسمح حالياً بالرد المجاني خلال 24 ساعة فقط. كما أنها ستوفر عرض الإعلانات في الحالات.

ويوفر "واتساب" للأعمال كما في تطبيق "مسنجر"، رسائل رد تلقائية في أوقات العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي، كذلك رسائل الترحيب.