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أنباء عن استحواذ "أوبر" على منافستها بالشرق الأوسط "كريم"

تاريخ النشر: 24/03/2019 - 21:15

أنباء عن استحواذ "أوبر" على منافستها بالشرق الأوسط "كريم"
(أرشيفية- أ ف ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، اليوم الأحد، أن القائمون على شركة خدمات النقل الذكية في الشرق الأوسط "كريم"، باعوا شركتهم لمنافستها العالمية "أوبر"، بقيمة إجمالية 3.1 مليار دولار.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر، أن الصفقة المرتقب الإعلان عنها رسميا، خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري، تنص على دفع مبلغ 1.4 مليار دولار، بينما 1.7 مليار دولار المتبقية ستكون على شكل أسهم.

وتقدم الشركتان خدمات التوصيل والنقل الذكية، عبر تطبيقات الهاتف النقال، وتتباينان في تقديم خدمات إضافية، مثل توصيل الطعام والسلع إلى جانب الركاب.

وستكون الأسهم القابلة للتحويل (التسييل)، وفق سعر سهم يبلغ 55 دولارا.

وتعمل "كريم" ومقرها دبي منذ 2012 في منطقة الشرق الأوسط، وتوسعت لتشمل 15 دولة وأكثر من 90 مدينة، ويستخدمها 30 مليون مشترك، ويعمل لديها مليون سائق، فيما تبلغ قيمتها السوقية 2 مليار دولار، بحسب بيانات الشركة.

بينما "أوبر" الأميركية متعددة الجنسيات، تعمل في أكثر من 70 دولة، تقدم خدمات التنقل للأفراد وتعمل على على تحقيق تطور من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية والنقل الجوي في المناطق الحضرية، ومساعدة الأشخاص على طلب الطعام، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وإنشاء حلول جديدة لحجز عمليات الشحن.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#كريم
#أوبر
#خدمات النقل الإلكتروني

من عرب 48

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