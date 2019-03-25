"تلغرام" تضيف خاصية "احذف رسائلك من كل الأجهزة"

أضاف تطبيق التراسل "تلغرام" المعروف بحفاظه على سرية هويات المتراسلين، خاصية تسمح للمستخدم محو جميع الرسائل التي يريدها من محادثاته الجماعية أو الفردية وليس من هاتفه فقط.

وتتيح ميزة الحذف خيارا مبتكرا جديدا للمستخدم الذي يرغب بحذف رسائله والرسائل التي يرسلها بنفسه أو التي يتلقاها من الآخرين في الدردشة بشكل انتقائي، ما يمنح المستخدم أحقية القرار بحذف تاريخ أي محادثة بالكامل.

وثبتت "تلغرام" ميزة "حذف أي رسالة من كلا الطرفين في أي دردشة خاصة، في أي وقت" في تحديث للنسخة 5.5، والذي يُفترض أن "يزيد" من خصوصية المستخدمين.

ومن أجل حذف رسالة من كلا الطرفين يجب على المستخدم أن ينقر على الرسالة، ويحدد خاصية "حذف" ثم تُعرض عليه الخيارات التالية: حذف الرسالة لشخص معيّن في الدردشة أو للجميع أو للمستخدم.

وذكر موقع الأخبار التكنولوجية "تيك كرانتش"، أن مؤسس "تلغرام"، باول داروف، قال إن منطق إضافة هذه الخاصية ينبع من مشكلة تزايد حجم مخزون البيانات الخاصة بالرسائل لدى شركات الدردشة، مما يعني أن بعض الرسائل القديمة قد يتم إخراجها عن سياقها.

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية "تبادل كل منا ملايين الرسائل مع آلاف الأشخاص. يتم تخزين معظم سجلات الاتصالات هذه في مكان ما في صناديق الوارد الخاصة بالأشخاص الآخرين، خارج متناولنا. تبدأ العلاقات وتنتهي، لكن سجلات الرسائل مع الأصدقاء السابقين والزملاء السابقين تبقى متاحة إلى الأبد".

وشدد على أن "الرسالة القديمة التي تنساها، يمكن إخراجها من سياقها واستخدامها ضدك بعد عقود. ويمكن أن يطاردك نص متسرع كنت قد أرسلته إلى صديقات في المدرسة عندما تقرر الترشح لمنصب رئيس البلدية عام 2030".