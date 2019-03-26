جديد "آبل": ألعاب وتلفاز وأخبار وبطاقات ائتمان!

أعلنت شركة "آبل" الأميركية العملاقة يوم أمس، الإثنين، عن عدد من الخدمات الجديدة كلّيًّا، والتي تقدّمها للمرّة الأولى لمستخدميها، كان أبرزها الإعلان عن خدمة "آبل نيوز" الإخبارية، وخدمة "آبل تي في" لتقديم المحتوى التلفزيوني المنافسة لشركة "نتفليكس" الكبرى لصناعة المحتوى، وخدمة "أركادي" المدفوعة للألعاب؛ وذلك بالإضافة إلى خدمة "آبل كارد" لبطاقات الائتمان.

ماذا تطرح الشركة إذًا في كل من هذه المنتجات وما هي ميّزاتها؟

أوّلًا، "آبل نيوز" Apple News:

تعرض "آبل" من خلال هذه الخدمة الإخبارية الجديدة الأخبار والمجلّات المتعددة، وسط 300 مجلة مختلفة ومتنوعة يمكن الاختيار من بينها، بحيث يتمّ عرضها عبر تبويبين أحدهما للأخبار والآخر للمجلات، مقابل رسوم اشتراك شهريّة تبلغ 9.99 دولارًا، تسمح للمستخدم بتصفح كامل المحتوى من المجلات والمواقع الإخبارية، وهي متاحة منذ الأمس، مع شهر تجريبي مجّانيّ.

(تويتر)

ثانيًا، خدمة "آبل تي في+" Apple TV+:

وكان سيل من الشائعات قد انطلق فورًا بعد أن أعلنت شركة "آبل" عن حدث الإعلان تحت عنوان "حان وقت العربض"، بتوقّعاتٍ لأن تطلق الشركة العملاقة خدمة تلفاز تقدم محتوى حسب الطلب منافسةً لخدمة "نتفليكس" لتقديم المحتوى، وبالفعل، أعلنت الشركة أمس، الإثنين، عن خدمتها الجديدة باسم "آبل تي في+" يتاح فيها محتوى حصري خاص بالشركة، تعاونت لإنتاجه "آبل" مع أسماء كبيرة في هوليود من ممثلين ومخرجين مثل ستيف سبيلبيرغ ومشاهير مثل أوبرا وينفري.

ثالثًا، تطبيق "آبل تي في" Apple TV:

فقد حدّثت الشركة الكثير من ميّزات تطبيق تلفاز Apple TV، أهمّها إضافة دعم خدمات "هولو" و"بلايستيشن" وقسم خاص للمحتوى الموجه للأطفال حيث يتم اختيار برامجه وأفلامه بشكل يدوي، وتكون هذه التحديثات متاحة للاستخدام ابتداءً من شهر أيّار/ مايو المقبل، كما سكون متاحًا للاستخدام عبر أجهزة التلفاز الذكية، مثل "إل جي" و"سوني" و"روكو" وتلفاز "أمازون فاير".

"آبل تي في" (تويتر)

رابعًا، خدمة "أركادي" Arcade:

وهي عبارة عن خدمة لعب مدفوعة باشتراكات، ومتاحة على الهواتف الذكية والحواسيب، وهي توفّر إمكانية الوصول واللعب بأكثر من مئة لعبة حصرية فور إطلاقها، قالت "آبل" إنّ المستخدم "لن يراها في أي مكان آخر"؛ وسيمكن اللعب بهذه الألعاب على كل من أجهزة "آيفون"، و"آيباد"، و"ماك" وتلفاز "آبل"، وستكون كلها قابلة للعب بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ولن تعرض فيها إعلانات أو مشتريات مدفوعة، وبيّنت الشركة أنّ الخدمة ستكون متوفّرةً في الخريف، دون أن تعلن عن تفاصيل حول سعرها.

خامسًا، "آبل كارد" Apple Card:

وأعلنت "آبل" أمس عن خدمة جديدة كليًّا تقدمّها الشركة، هي عبارة عن بطاقة ائتمان يتم الاشتراك فيها من خلال "آيفون" لتحصل على نسخة رقمية من البطاقة خلال دقائق لتبدأ باستخدامها حيث تتميز بإزالة رسوم الاستخدام وخفض معدلات الفائدة وتعزيز الحماية، مبيّنةً أنّها متاحة في كل دولة تدعم خدمة "آبل باي" للدفع الإلكتروني، والتي ستصل نهاية السنة إلى 40 دولة، ويتم الوصول إليها من تطبيق المحفظة وتوفر مزايا تتبع الإنفاق.

(تويتر)

كذلك أوضحت الشركة أنّها ستوفّر بطاقة ائتمان معدنية ملموسة لكنها لن تتضمن المعلومات التقليدية التي نراها في البطاقات المشابهة مثل تاريخ الانتهاء ورقم CVV أو التوقيع، إذ تتميز بطاقة ائتمان "آبل" بأنّها ليست تحت طائلة رسوم الاستخدام الدولية أو رسوم التأخير أو رسوم الاشتراك، بحيث يتم إنشاء رقم خاص بالبطاقة لكل جهاز ويتم تخزين الرقم وأرقام PIN الأخرى بحماية بصمة الأصبع والوجه.