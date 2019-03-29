مساعد "جوجل" يدعم اللغة العربية منذ اليوم

يُعد مساعد "جوجل" الصوتي هو الأفضل والأكثر فاعليةً وانتشارا بين المساعدات الذكية، وبالرغم من أنه يتفاعل مع عشرات اللغات حول العالم، إلا أنه استبعد منذ انطلاقته دعم اللغة العربية قبل أن تطلق اليوم.

وتعتبر اللغة العربية من أصعب اللغات استيعابا وتعاملا بالنسبة لتقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ليس بسب بنيتها بل بسبب تعدد المصطلحات اللغوية لنفس الأشياء واللهجات على امتداد الوطن العربي، وبالتالي يصعب فهم كل لهجة بشكل كامل ومختلف عن باقي اللهجات، إلا أن مساعد "جوجل" سيبدأ دعم اللغة العربية الفصحى على ما يبدو، التي ستجمع أغلب الكلمات المشتركة بين اللهجات العربية.

بالتأكيد لن يكون المساعد مكتملا في الفترة القريبة 100%، لكن "جوجل" بلا أدنى شك ستحاول جاهدةً تحسين مع الوقت، خاصة بتقنيات تعلّم الآلة، التي يمارسها المساعد مع المستخدمين العرب، لفهم اللغة بشكل أكبر.

ويمكن القول أن وجود هذا المساعد، بدعمه الصوتي الجديد، سيزيد تعزيز وجود المساعدات المنزلية والتحول إلى المنازل الذكية بكل سهولة.