  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

مساعد "جوجل" يدعم اللغة العربية منذ اليوم

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 14:59

مساعد "جوجل" يدعم اللغة العربية منذ اليوم
(تويتر)
عرب ٤٨

يُعد مساعد "جوجل" الصوتي هو الأفضل والأكثر فاعليةً وانتشارا بين المساعدات الذكية، وبالرغم من أنه يتفاعل مع عشرات اللغات حول العالم، إلا أنه استبعد منذ انطلاقته دعم اللغة العربية قبل أن تطلق اليوم.

وتعتبر اللغة العربية من أصعب اللغات استيعابا وتعاملا  بالنسبة لتقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ليس بسب بنيتها بل بسبب تعدد المصطلحات اللغوية لنفس الأشياء واللهجات على امتداد الوطن العربي، وبالتالي يصعب فهم كل لهجة بشكل كامل ومختلف عن باقي اللهجات، إلا أن مساعد "جوجل" سيبدأ دعم اللغة العربية الفصحى على ما يبدو، التي ستجمع أغلب الكلمات المشتركة بين اللهجات العربية.

بالتأكيد لن يكون المساعد مكتملا في الفترة القريبة 100%، لكن "جوجل" بلا أدنى شك ستحاول جاهدةً تحسين مع الوقت، خاصة بتقنيات تعلّم الآلة، التي يمارسها المساعد مع المستخدمين العرب، لفهم اللغة بشكل أكبر.

ويمكن القول أن وجود هذا المساعد، بدعمه الصوتي الجديد، سيزيد تعزيز وجود المساعدات المنزلية والتحول إلى المنازل الذكية بكل سهولة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#جوجل
#المساعد
#الذكاء الاصطناعي
#اللغة العربية
#دعم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رغم الضغوطات الغربية "هواوي" تحقق أرباحًا
رغم الضغوطات الغربية "هواوي" تحقق أرباحًا

2019-03-29

تحسين استخدام موارد الطاقة لحماية المدن الآسيوية من التلوث
تحسين استخدام موارد الطاقة لحماية المدن الآسيوية من التلوث

2019-03-29

التغير المناخي أضر 62 مليون إنسان حول العالم
التغير المناخي أضر 62 مليون إنسان حول العالم

2019-03-28

الأكثر قراءة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

2019-03-28

"حوار مباشر" | منصور عباس: استغلال التحريض الطائفي مخجل ومعيب

2019-03-28
تقديرات: تأجيل المواجهة إلى ما بعد الانتخابات

تقديرات: تأجيل المواجهة إلى ما بعد الانتخابات

2019-03-28
إصابات برصاص الاحتلال شرق جباليا

إصابات برصاص الاحتلال شرق جباليا

2019-03-28
المقترح الإسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية

المقترح الإسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية

2019-03-28