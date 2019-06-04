ستّ منتجات جديدة من "آبل" دفعةً واحدة، فما هي؟

أطلقت شركة التكنولوجيا الكبرى "آبل" مساء أمس الإثنين 6 منتجاتٍ جديدة لها، والّتي تتضمّن تحديثاتٍ ثوريّة، بينها نظام "آي أو إس" الجديد وساعة "آبل"، بالإضافة إلى منتجات جديدة كلّيًّا، وذلك في مؤتمرها الّذي عقدته أمس في سان خوسيه في كاليفورنيا.

أوّلًا، نظام التشغيل "iOS 13":

جاءت منظومة التّشغيل الجديدة على رأس قائمة المنتجات الّتي أعلن عنها، وتتضمّن النّسخة الجديدة تحديثات أبرزها زيادة سرعة استجابة بصمة الوجه المعروفة باسم "فيس آي دي"، بنسبة تقارب 30%.

كذلك، تم تعديل طريقة التعامل مع التطبيقات لتكون بحجم أصغر بنسبة تقارب 50%، وسرعة استجابة تحميلها بنحو 60% تقريبًا، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في متصفح "سفاري".

Apple iOS 13: the biggest new features coming to the iPhone pic.twitter.com/6BAZ8LyZKa — The Verge (@verge) June 3, 2019

كما تشمل النسخة الجديدة من نظام التشغيل تحديثات في فعاليات خصوصية المستخدم، حيث يمكنك أن تخصص تطبيقات بعينها لعدم الولوج إلى موقعك الجغرافي، إلا مرة واحدة فقط، مثلا عندما تفتحه فيها.

ومن المقرر أن يصل نظام "آي أو إس 13" إلى المستخدمين في أيلول/ سبتمبر المقبل، للهواتف الجديدة صعودًا من "آيفون 6 إس"؛

iOS 13 will have "Dark Mode." This is what it looks like.



Thank you @Apple. #WWDC19 pic.twitter.com/YVh7EhxqsD — Complex (@Complex) June 3, 2019

ثانيًا، نظام تشغيل "آيباد أو إس" التّاريخيّ:

إذ طرحت الشركة الأميركية للمرّة الأولى في تاريخها نسخةً خاصّة من نظام التشغيل "آي أو إس" الّتي تمّت ملاءمتها لأجهزة الحواسيب اللّوحيّة، تحت اسم "iPad OS".

ويشتمل النظام الخاصّ على واجهة رئيسية مصممة بشكل ملائم أكثر لتصميم "آي باد"، بالإضافة لإمكانية إجراء بعض التعديلات على الملفات وحتى دعم تصفح الملفات من "ذاكرة الفلاش"، كما حصل المتصفح على تحديثات جديدة، إذ يدعم مستندات "جوجل"، كما تم تحسين استجابة القلم، ليكون التأخير فقط 9 ميلي ثانية بدلاً من 20 ميلي ثانية.

وتطرح الشركة النظام في نهاية سبتمبر المقبل لمن لديهم "iPad Air 2" فأحدث، ومن يمتلك "آيباد برو" والجيل الخامس من "آيباد" فأحدث؛

"ووتش أو إس" (أ ب)

ثالثُا، "ووتش أو إس":

أعلنت "آبل" عن إطلاق نظام تشغيل جديد مخصص لساعاتها الذكية ولتطبيقات الآلة الحاسبة والكتب الصوتية والمذكرات الصوتية، أطلقت عليه اسم "ووتش أو إس"، إذ حصل نظام التشغيل الجديد على متجر التطبيقات، ليتم تنزيل التطبيقات مباشرة على الساعة من خلال الضغط المزدوج. وبيّنت الشّركة أنّها تطرح هذا التحديث في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، لمن لديهم إصدار "Series 1" فأحدث.

رابعًا، حاسوب "ماك برو" الجديد كلّيًّا:

أعاد الشّركة تصميم حاسوب "ماك برو" بشكل كامل، ، للحصول على أعلى أداء، حيث تم دعمه بمعالج خارق من نوع "زيون" من إنتاج شركة "إنتل" الأميركية، فأصبح يدعم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 1.5 تيرابايت.

Apple just launched a $6,000 Mac Pro #WWDC19 pic.twitter.com/aYuduE3JZJ — Tech Insider (@techinsider) June 3, 2019

كذلك صار "ماك برو" الجديد يعمل بشاشة جديدة من نوع "برو دسبلاي إكس دي آر" بقياس 32 بوصة، وبدقة تصل إلى 6016×3284 بيكسل، وبدرجة نقاء تصل إلى 6K، من نوع "ريتينا".

ويبدأ تسويق حاسوب "ماك برو" الجديد خلا شهر أيلول/ سبتمبر القادم، ويفترض أن يبدأ سعره من 5999 دولار أميركي؛

خامسًا، شاشة " برو دسبلاي إكس دي آر":

أزاحت "آبل" في مؤتمرها السنوي الستار رسميا عن شاشاتها الجديدة Apple Pro Display XDR، وهي تمتاز بحجم 32 إنش وبدقة 6K.

ووفقا لما أعلنته الشركة بالأمس، فإنّ شاشتها الجديدة Apple Pro Display XDR تستخدم نظامًا للإضاءة الخلفية المباشرة مع مجموعة كبيرة من مصابيح LED، التي تنتج 1000 شمعة أثناء السطوع الكامل و1600 شمعة في السطوع الأقصى، وبفضل النظام الحراري المتقدم المستخدم في هذه الشاشة والتصميم الشبكي في الشاشة نفسها، فبإمكان الشاشة استخدام 1000 شمعة من السطوع لفترة طويلة جدًّا، وهو أمر لم يكن ممكنا من قبل.

(أ ب)

ومن المتوقع أن يبلغ سعر شاشة "آبل" الجديدة نحو 4999 دولار أمريكي، كما أنه سيتم طرحها مع حامل "برو ستاند" بسعر منفصل يصل إلى 999 دولار أمريكي؛

سادسًا، تحديثات مساعد "سيري":

أعلنت الشّركة في مؤتمرها أمس عن تحديثات لبرنامج "مساعد سيري"، الذي صار يمكنه الآن قراءة كافة الرسائل الجديد، عبر سماعات "آير بودز" اللاسلكية، كما يمكنه الرد عليها صوتيا أيضا أو بكتابتها من دون الحاجة حتى لنطق "هاي سيري".

كما أصبح "سيري" يدعم تشغيل محطات الراديو، بنحو 100 ألف محطة راديو، أما نظام "CarPlay" فقد أصبح متاحًا على 90% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة، و75% من السيارات حول العالم التي تدعمه.

وحصل النظام على لوحة جديدة تعرض المزيد من المعلومات عن الأماكن والخريطة والموسيقى وأشياء كثيرة أخرى.