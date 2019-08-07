  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

سامسونج تعتزم إنتاج عدسات لاصقة يمكنها التصوير وتسجيل الفيديوهات

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 23:15

سامسونج تعتزم إنتاج عدسات لاصقة يمكنها التصوير وتسجيل الفيديوهات
(pixabay)
عرب ٤٨

قالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية إن  شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تعمل على تطوير عدسات لاصقة يمكنها تسجيل وعرض الصور والفيديوهات.

والعدسات ستكون قادرة على تسجيل الفيديو والتقاط الصور، وقريباً ستصبح حقيقة، بعد أن حصلت سامسونج على براءة اختراع في الولايات المتحدة لتطويرها.

وتتميز العدسات بأجهزة استشعار للحركة، مما يعني أنه يمكن للمستخدم التحكم في وظائفها باستخدام حركات العين المختلفة، مثل الرمش أو النظر للأعلى.

 وأشارت الشركة إلى أن العدسات اللاصقة ستكون قادرة على تلقي الأوامر من خلال هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

ويمكن للعدسات اللاصقة أيضاً أن تبث الصور ومقاطع الفيديو مباشرة في عيون مرتديها.

وأعلنت الشركة أنها قدمت ابتكارها لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتمت الموافقة عليه. 

وهذه ليست التجربة الأولى التي تقدمها سامسونج، حيث تقدمت الشركة سابقاً بطلب الحصول على براءة اختراع لنظارات ذكية مع سماعة بلوتوث وشاشة عرض عام 2014.

 


#عدسات لاصقة
#سامسونج
#صور
#فيديو

حوارات

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي
جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي

2019-07-27

الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة
الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة

2019-07-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عطل في "إنستغرام" يوقفه عن العمل!
عطل في "إنستغرام" يوقفه عن العمل!

2019-08-07

"فيسبوك" تسعى لتحويل الأفكار إلى منشورات عبر قراءة أدمغة المستخدمين
"فيسبوك" تسعى لتحويل الأفكار إلى منشورات عبر قراءة أدمغة المستخدمين

2019-08-07

"آبل" تطلق بطاقتها الائتمانية الافتراضية بُغية تنويع المبيعات
"آبل" تطلق بطاقتها الائتمانية الافتراضية بُغية تنويع المبيعات

2019-08-06

الأكثر قراءة

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

2019-08-06
موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

2019-08-06
ضحية ثانية لجرائم إطلاق النار: قتيل في جلجولية

ضحية ثانية لجرائم إطلاق النار: قتيل في جلجولية

2019-08-06
هُجّر قسرًا إلى تركيا وهُجّر قسرًا منها.. وقتل على الطريق

هُجّر قسرًا إلى تركيا وهُجّر قسرًا منها.. وقتل على الطريق

2019-08-06
الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2019-08-06