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عطل في "إنستغرام" يوقفه عن العمل!

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 19:04

عطل في "إنستغرام" يوقفه عن العمل!
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

واجه مستخدمو تطبيق "إنستغرام" مشاكل في استخدامه، بعد أن توقّف عن العمل وتحديث الصّور والمنشورات الّتي تظهر في الصّفحة الرئيسيّة لديهم، فيما بلغ العطل حدّ انهيار إمكانية تسجيل الدّخول للتطبيق نهائيًّا، في عدّة مناطق في العالم، أبرزها في الولايات المتّحدة وبريطانيا.

ووفق ما أورده موقع "داون ديتيكتور" فعلى الرّغم من ارتباط تطبيق "إنستغرام" بعائلة "فيسبوك" و"واتساب" ورغم تعرّضها عادةً للأعطاب في الوقت نفسه، فقد اقتصر العطل على "إنستغرام" وحده، بعد مرور شهر ٍ تقريبًا على العطل الأخير الّذي واجهه التّطبيق، والّذي كان الأكبر على الإطلاق في تاريخه.

فقد واجه مستخدمو "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام"، مطلع الشهر الماضي مشاكل تقنية أثناء استخدام المنصات الثلاث، منعتهم من إرسال ورفع وتحميل الصور عبرها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، أنها تسعى إلى دمج خاصية التراسل في منصاتها الثلاث.


#إنستغرام
#فيسبوك
#واتساب
#عطل

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