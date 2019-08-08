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في غضون أسبوعين سيكون بالبلاد.. سامسونج تكشف عن "نوت 10"

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 10:01

في غضون أسبوعين سيكون بالبلاد.. سامسونج تكشف عن "نوت 10"
(تويتر)
عرب ٤٨

 كشفت شركة "سامسونج" أمس، الأربعاء، عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي "غالاكسي نوت" تعمل بشبكة الجيل الخامس وتتمتع بخصائص كاميرا محسنة، أملا في أن يساعدها هذا الطراز المتميز في إنعاش أرباحها المتراجعة وتوسيع الفجوة مع منافستها "هواوي".

وبرزت "سامسونج إلكترونيكس" كأكبر مستفيد من المتاعب التي تعرضت لها "هواوي تكنولوجيز" في الربع الثاني، إذ حققت قفزة في مبيعات الهواتف الذكية بلغت حوالي سبعة بالمئة، مع انخفاض مبيعات الشركة الصينية في السوق العالمية بعد أن أدرجت الولايات المتحدة اسمها على قائمة سوداء أميركية للتجارة في أيار/ مايو.

وبالتركيز على خصائص الفيديو والتصوير المحسنة والتي ساعدت هواوي في أن تصبح ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تأمل سامسونج في أن يلقى الهاتف "غالاكسي نوت 10" استحسان مستخدمي موقع "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، يمثل الهاتف "نوت 10" ذو الشاشة الكبيرة والذي جرى الكشف عنه في نيويورك يوم الأربعاء، المنتج الجديد الأكثر أهمية للشركة الكورية الجنوبية في النصف الثاني من هذا العام.

والهاتف الجديد متوفر بشاشتين 6.3 و8.8 بوصة وهو مزود بمؤثرات فيديو مطورة مثل الواقع المعزز وكاميرا أمامية أعلى الشاشة لتحسين التقاط الصور الذاتية، "سيلفي".

ووفق التوقعات سيكون "نوت 10" في البلاد في غضون أسبوعين وسيسوّق في ثلاثة ألوان الأبيض، الأسود والرمادي. وسيبلغ ثمن "نوت 10" 3,700 شيقل بينما سيبدأ ثمن نسخة "بلس" منه 4,200 شيقل، وفق لمدير "ساني" للإتصالات، موشيه بري.


 


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