"غالاكسي بوك إس": حاسوب "سامسونج" الجديد

إلى جانب إعلانها عن هاتفيها الجديدين "غالكسي نوت 10" و"غاالاكسي نوت 10+"، أعلنت شركة "سامسونج" اليوم الخميس، عن إطلاقها جهاز حاسوب متنقّل جديد باسم "غالاكسي بوك إس"، ليحلّ محلّ جهازها الحاليّ "غالاكسي بوك 2"، ولكن بوزن أخفّ وتصميم يجعله رفيعًا جدًّا، وبميّزات جديدة لم يحملها الحاسوب السابق.

ويضمّ الحاسوب الحديث شاشةً حسّاسةً للمس الأصابع، بحجم 13.3 إنشًا، مع جودة FullHD، كما أنّه يضمّ معالجًا من نوع "سنابدراغون 855" وهو معالج ثماني النوى، كما يضمّ مكبرات صوتية من شركة "إي كي جي" الرائدة في مجال الصوتيات.

وتقنيًّا، يحمل "غالاكسي بوك إس" الجديد ذاكرة عشوائية بحجم 8GB من نوع LPDDR4X، وذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 512GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD إلى 1 تيرابايت؛ وهو يعمل ينظام "ويندوز 10".

(أ ب)

ويمكن لبطّارية الجهاز الّتي تبلغ قوّتها 42W أن توفّر ما يصل إلى 23 ساعة من مشاهدة الفيديوهات، كما تدعم معايير الشحن السريع "كويك تشارج 2.0" و "باور ديليفري 2.0"، ما يعني أنّ بالإمكان استخدام هذا الحاسوب المحمول طيلة اليوم قبل الحاجة إلى إعادة شحنه.

وفي ما يتعلّق بالاتّصالات، يدعم الحاسوب شبكات الجيل الرّابع LTE، إذ لا يعتمد الاتّصال فيه بشكل كامل على شبكة الإنترنت "واي فاي".

كذلك فإنّ غالاكسي بوك إس" مزوّد بمستشعر بصمات الأصابع يدعم خاصية "ويندوز هيلو"، ونظرًا لكون الحاسوب يزن فقط 0.96 كيلوغرامًا فقط، ويبلغ سمكه 11.8 ملمترًا فقط، فإنّه لا يحمل سوى منفذ "يو إس بي" واحد.

والحاسوب الجديد مصنوع من الألومنيوم المغطى بأكسيد فاخر بلونين مختلفين، وهما الرمادي والذهبي.