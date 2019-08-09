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"هواوي" تستبدل نظام تشغيلها لتقارع به "أندرويد" و"آي أو إس"

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 14:16

"هواوي" تستبدل نظام تشغيلها لتقارع به "أندرويد" و"آي أو إس"
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

كشفت عملاقة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، المهددة بخسارة نظام "أندرويد" بسبب العقوبات الأميركية، الجمعة عن نظام تشغيل جديد تجهز به هواتفها النقالة.

والنظام الذي أطلق عليه اسم "هارمونيوس" قدمه المدير التنفيذي، ريتشارد يو، خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان، جنوب الصين. وقال "نريد أن نجلب مزيدا من التناغم إلى العالم" في حين وضعت هواوي على القائمة السوداء الأميركية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين.

المدير التنفيذي لهواوي الصينية، ريتشارد يو (أ ب) 

ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في أيار/ مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية.

وتسعى هواوي منذ 2012 إلى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها.

وأدرجت مجموعة هواوي الرائدة في شبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5 جي) على قائمة إدارة ترامب السوداء للاشتباه بتسهيل عمليات تجسس للاستخبارات الصينية وهو ما تنفيه بشدة.

ونددت الصين الخميس بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأميركية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".

وستمنع هذه القواعد الموقتة على أي وكالة اتحادية أميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 آب/أغسطس.

وتواجه هواوي أيضاً الحظر المفروض على الشركات الأميركية لبيعها معدات تكنولوجية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري.

وأعلنت هواوي أنّها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأميركية العليا.

 


#هواوي
#نظام تشغيل
#هارمونيوس
#أندرويد
#آي أو إس
#الحرب التجاري

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