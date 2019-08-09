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"آبل" ترصد جوائز تصل إلى مليون دولار مقابل اكتشاف ثغراتها

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 09:52

"آبل" ترصد جوائز تصل إلى مليون دولار مقابل اكتشاف ثغراتها
(pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

عرضت شركة "آبل" مكافآت تصل إلى مليون دولار لمن يرصد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني ثغرات في أجهزة "آيفون"، وهي أكبر مكافأة تعرضها شركة لتوفير الحماية من القراصنة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اختراق الحكومات أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر "القبعة السوداء" السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيجاس أمس، الخميس، قالت الشركة إنها ستفتح الباب أمام جميع الباحثين، وستضيف برنامج "ماك" وأهدافا أخرى، وستعرض مجموعة من المكافآت تسمى "جوائز" لأصحاب النتائج الأكثر أهمية.

وجائزة المليون دولار ستتاح فقط لمن يرصد ثغرة تتيح الوصول إلى نظام تشغيل آيفون عن بُعد بدون أي تصرف من مستخدم الهاتف. وكانت الجائزة الأكبر السابقة التي عرضتها أبل تبلغ 200 ألف دولار لمن يبلغها عن الثغرات التي يمكن معالجتها بتحديثات البرنامج حتى لا تكون مكشوفة للمجرمين والجواسيس.

ويدفع متعاقدون ووسطاء حكوميون ما يصل إلى مليوني دولار للحصول على أكثر تقنيات التسلل فاعلية بغرض الحصول على معلومات من الأجهزة.

وتبيع شركات خاصة ومن ضمنها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية أدوات تسلل للحكومات.

وقالت الشركة في بيان "تطور مجموعة إن إس أو تكنولوجيا مرخصة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون بهدف وحيد هو منع الإرهاب والجريمة والتحقيق فيهما". وأضافت "نها ليست أداة لاستهداف الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم أو لإسكات المنتقدين".

 


#أبل
#آيفون
#ثغرات
#جوائز

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