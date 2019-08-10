"هواوي" تطلق أول تلفاز ذكي يعمل بنظام "هامروني أو أس"

كشفت شركة "هواوي"، الخاضعة لحظر أميركي على خلفية المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، اليوم السبت، عن أول تلفاز ذكي تقوم بإنتاجه، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأعلنت الشركة أن ستبدأ ببيع تلفازها الذكي، الأسبوع المقبل، موضحا أنه سيكون مجهزا بنظام التشغيل الخاص بالشركة "هامروني أو أس"، وبهذا، يكون عملاق الاتصالات والهواتف الذكية الصيني قد دخل سوقا تهيمن عليها خصوصا شركات "سامسونغ" و"إل جي" الكوريتان الجنوبيتان و"سوني" و"باناسونيك" اليابانيتان.

وسيكون هذا التلفاز الذكي متوافرا في الأسواق ابتداء من يوم الخميس المقبل في الصين. ويتم تسويقه تحت اسم العلامة التجارية "أونور"، التابعة لهواوي والخاصة بالهواتف الذكية الموجهة إلى فئة زبائن شابة، وفق ما أعلن المدير التنفيذي لأونور، جورج جاو.

وقال جاو خلال مؤتمر صحافي في دونغقوان جنوب الصين، إن التلفاز الجديد الذي ستطلقه الشركة ليس "مجرد جهاز تلفاز كما نعرفه".

وصُمم التلفاز الجديد ليكون امتدادا للهاتف الذكي على الشاشة الكبرى، ويعمل من خلال البيئة الرقمية نفسها، وبالتالي يمكن مزامنة وتحويل المحتويات من الهاتف الذكي إلى التلفاز، أو العكس، كما أنه مجهز بكاميرا أمامية مخصصة للمحادثات عبر الفيديو، ولنظام التعرف على الوجه، بهدف منع الأولاد من الوصول إلى بعض البرامج.

والتلفاز هو أول جهاز يعمل بنظام "هارموني أو إس" الجديد الذي كشفته شركة "هواوي"، أمس الجمعة، وقدمته على أنه البديل من نظام "أندرويد" في حال منعت من استخدامه بسبب العقوبات الأميركية.

ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في أيار/مايو، في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية، إذ أُدرجت على اللائحة السوداء للإدارة الأميركية.

ويشتبه الأميركيون بأنها تتجسس لصالح الصين وهو ما تنفيه الشركة، وهي مهددة بخسارة إمكان استخدام نظام "أندرويد" في هواتفها الذكية وأجهزتها، وهو نظام أميركي تابع لشركة "غوغل" ومستخدم في غالبية الأجهزة الذكية في العالم.