إصابات خطيرة بانفجار بسيارة "تسلا" والسبب: برنامج القيادة الذاتية!

أصيب شخص وابنه بإصابات خطيرة بعد اصطدام سيّارتهما من نوع "تسلا أس" بشاحنة على الطريق الدائري في موسكو مساء السبت الماضي، وذلك بسبب عطل في نظام القيادة الآلية الّذي تقدّمه السيّارة، وفق ما ذكرته التقارير الأوليّة، دون تأكيد رسميّ من قبل الشركة.

ووقع الحادث مساء السبت، حين اصطدمت سيارة "تسلا" من طراز "أس" بشاحنة جرّ كانت تحاول تحاول سحب سيارة معطلة حركة المرور، لتشتعل النيران للحظة فيها ثمّ تنفجر السيارة المحترقة مسببة العديد من الانفجارات العنيفة، وهو ما وثّقته مقاطع فيديو صوّرها راكبون في الطّريق.

وأظهرت لقطات للحادث عرضتها قناة روسيا 24 التلفزيونية السيارة على جانب الطريق والنيران تشتعل بها وسط دخان أسود كثيف، وخلال عرض اللقطات التلفزيونية وقع انفجاران صغيران بفارق بضع ثواني عن كل منهما ولم يتبق من السيارة التي التهمتها النيران سوى الهيكل المعدني.

وقد ألقت التقارير الأولية باللّوم على نظام القيادة الآلية، مرجعةً الحادث إلى فشله في التّعرف على شاحنة السحب الثابتة الّتي كانت تسحب السيارة قبل الاصطدام.

واشتعلت النيران في تسلا، في حين نقل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا بداخله، وهم رجل أعمال عمره 41 عامًا واثنان من أبنائه، إلى المشفى بحالة خطيرة، إذ عانى الرجل من ارتجاج وكسر في الساق، فيما أصيب الأطفال بالعمود الفقري العنقي وإصابات في الصدر، بحسب وسائل إعلام محليّة.

وعلى الرّغم من مدافعة "تسلا" عن التزامها بمطالبات السلامة الخاصة بطرازها "إس"، إلّا أنّ هناك وثائق أظهرت أن أكبر هيئة مراقبة لسلامة السيارات فى الولايات المتحدة قامت بإصدار ما لا يقل عن خمسة مذكرات استدعاء منذ العام الماضي، وسط سعيٍ حثيث للحصول على معلومات حول حوادث السيارات الخاصة بالشركة.