  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

إصابات خطيرة بانفجار بسيارة "تسلا" والسبب: برنامج القيادة الذاتية!

تاريخ النشر: 12/08/2019 - 20:29

إصابات خطيرة بانفجار بسيارة "تسلا" والسبب: برنامج القيادة الذاتية!
لقطة من الفيديو لانفجار السيارة
عرب ٤٨

أصيب شخص وابنه بإصابات خطيرة بعد اصطدام سيّارتهما من نوع "تسلا أس" بشاحنة على الطريق الدائري في موسكو مساء السبت الماضي، وذلك بسبب عطل في نظام القيادة الآلية الّذي تقدّمه السيّارة، وفق ما ذكرته التقارير الأوليّة، دون تأكيد رسميّ من قبل الشركة.

ووقع الحادث مساء السبت، حين اصطدمت سيارة "تسلا" من طراز "أس" بشاحنة جرّ كانت تحاول تحاول سحب سيارة معطلة حركة المرور، لتشتعل النيران للحظة فيها ثمّ تنفجر السيارة المحترقة مسببة العديد من الانفجارات العنيفة، وهو ما وثّقته مقاطع فيديو صوّرها راكبون في الطّريق.

وأظهرت لقطات للحادث عرضتها قناة روسيا 24 التلفزيونية السيارة على جانب الطريق والنيران تشتعل بها وسط دخان أسود كثيف، وخلال عرض اللقطات التلفزيونية وقع انفجاران صغيران بفارق بضع ثواني عن كل منهما ولم يتبق من السيارة التي التهمتها النيران سوى الهيكل المعدني.

وقد ألقت التقارير الأولية باللّوم على نظام القيادة الآلية، مرجعةً الحادث إلى فشله في التّعرف على شاحنة السحب الثابتة الّتي كانت تسحب السيارة قبل الاصطدام.

واشتعلت النيران في تسلا، في حين نقل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا بداخله، وهم رجل أعمال عمره 41 عامًا واثنان من أبنائه، إلى المشفى بحالة خطيرة، إذ عانى الرجل من ارتجاج وكسر في الساق، فيما أصيب الأطفال بالعمود الفقري العنقي وإصابات في الصدر، بحسب وسائل إعلام محليّة.

وعلى الرّغم من مدافعة "تسلا" عن التزامها بمطالبات السلامة الخاصة بطرازها "إس"، إلّا أنّ هناك وثائق أظهرت أن أكبر هيئة مراقبة لسلامة السيارات فى الولايات المتحدة قامت بإصدار ما لا يقل عن خمسة مذكرات استدعاء منذ العام الماضي، وسط سعيٍ حثيث للحصول على معلومات حول حوادث السيارات الخاصة بالشركة.


#تسلا
#قيادة آلية
#سيارة ذكية

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"هواوي" تطلق أول تلفاز ذكي يعمل بنظام "هامروني أو أس"
"هواوي" تطلق أول تلفاز ذكي يعمل بنظام "هامروني أو أس"

2019-08-10

تزايُد تدمير غابات الأمازون بـ 278% في تموز
تزايُد تدمير غابات الأمازون بـ 278% في تموز

2019-08-09

"هواوي" تستبدل نظام تشغيلها لتقارع به "أندرويد" و"آي أو إس"
"هواوي" تستبدل نظام تشغيلها لتقارع به "أندرويد" و"آي أو إس"

2019-08-09

الأكثر قراءة

مواجهات عنيفة في الأقصى عقب اقتحام الاحتلال لباحاته

مواجهات عنيفة في الأقصى عقب اقتحام الاحتلال لباحاته

2019-08-11
مدرب برشلونة يعلن خبرا سيئا عن ميسي!

مدرب برشلونة يعلن خبرا سيئا عن ميسي!

2019-08-11
القدس: الاحتلال يعتدي على المتظاهرين.. والأهالي: لصلاة عيد جامعة

القدس: الاحتلال يعتدي على المتظاهرين.. والأهالي: لصلاة عيد جامعة

2019-08-11
تقديرات إسرائيلية: منفذا عملية

تقديرات إسرائيلية: منفذا عملية "غوش عتصيون" لا ينتميان لأي تنظيم

2019-08-11
فلسطين تشعل المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا

فلسطين تشعل المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا

2019-08-11