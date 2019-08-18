  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

صور ترجح اقتراب طهران من إطلاق قمر اصطناعي

تاريخ النشر: 18/08/2019 - 20:50

صور ترجح اقتراب طهران من إطلاق قمر اصطناعي
من مركز "الإمام الخميني للفضاء" (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية، نشاطا متزايدا في مركز "الإمام الخميني للفضاء"، في محافظة سمنان الإيرانية، خلال الشهر الجاري، ما يُرجح أنها تستعد لإطلاق قمر اصطناعي آخر بعد فشلها في إطلاق قمرين آخرين في وقت سابق من هذا العام.

ويُعتبر إطلاق إيران لقمر اصطناعي، تحديا للولايات المتحدة الأميركية التي تدعي أن هذا البرنامج يساعدها على تطوير صواريخ باليستية، مع استمرار التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران بسبب العقوبات القاسية التي تفرضها الإدارة الأميركية على إيران، من أجل إخضاعها لشروطها.

من مركز "الإمام الخميني للفضاء" (أ ب)

وتعلن إيران بشكل روتيني عن مثل هذه الإطلاقات بعد وقوعها، إلا ان هذا النشاط، إلى جانب تصريح مسؤول إنه سيتم تسليم قمر صناعي قريبا إلى وزارة الدفاع في البلاد، يشيران إلى أن المحاولة ستجرى قريبا.

وقال الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري بكاليفورنيا، فابيان هينز، إن "قاعدة الإمام الخميني الفضائية عادة ما تكون هادئة تمامًا. أُطلعنا الآن على صور يمكنك من خلالها مشاهدة نشاط في مركز التجميع هذا وأن شئيا ما سيحدث في منصة (الإطلاق)"، مضيفا أنه "إذا ما قرنت بينهما، فمن المحتمل جدًا أن شيئا ما يجري".

وأشار هينز إلى أن صور الأقمار الصناعية للقاعدة، التي التقطت في التاسع من آب/ أغسطس الجاري، تظهر النشاط في منشأة واحدة هناك. وقال إن هناك صورة أخرى لمنصة إطلاق في المنشأة تُظهر المياه التي يجري إخراجها وتجميعها، ومن المرجح أن يكون ذلك مؤشرا على قيام العمال بتهيئة الموقع لعملية إطلاق.

 


#إيران
#قمر اصطناعي
#الإمام الخميني للفضاء
#الولايات المتحدة

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"المؤتمر العالمي للحياة البرية"... سعيٌ لحماية أنواع مهددة بالانقراض
"المؤتمر العالمي للحياة البرية"... سعيٌ لحماية أنواع مهددة بالانقراض

2019-08-17

"أبل" تعلن عن موعد إصدار "أيفون 11" بطريقة غير مباشرة
"أبل" تعلن عن موعد إصدار "أيفون 11" بطريقة غير مباشرة

2019-08-17

دراسة: الإنسان ساهم بانقراض دبّ الكهف أكثر من الطبيعة!
دراسة: الإنسان ساهم بانقراض دبّ الكهف أكثر من الطبيعة!

2019-08-16

الأكثر قراءة

جديدة المكر: مقتل امرأة طعنا واعتقال زوجها

جديدة المكر: مقتل امرأة طعنا واعتقال زوجها

2019-08-17
غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق قذيفة باتجاه بلدات إسرائيلية

غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق قذيفة باتجاه بلدات إسرائيلية

2019-08-17
انقطاع الاتصال مع طالبة عربية في التخنيون خلال جولة في أثيوبيا

انقطاع الاتصال مع طالبة عربية في التخنيون خلال جولة في أثيوبيا

2019-08-17
الموسو قبيلة تحكمها النساء ولا تعرف الأبوة

الموسو قبيلة تحكمها النساء ولا تعرف الأبوة

2019-08-17
عيلبون: مساع لوأد الفتنة بعد اعتداء جماعي

عيلبون: مساع لوأد الفتنة بعد اعتداء جماعي

2019-08-17