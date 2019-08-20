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ناسا تكتشف كوكبا صخريا خارج المجموعة الشمسية

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 11:25

ناسا تكتشف كوكبا صخريا خارج المجموعة الشمسية
رسم تصويري للكوكب (ناسا)
عرب ٤٨ / رويترز

نشرت دراسة في الدورية العلمية "الطبيعة" (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية)، أمس الإثنين، تُشير إلى أن تلسكوب فضائي تابع لوكالة الفضاء الأميركية، ناسا، كشف وجود غلاف جوي فارغ حول كوكب صخري بحجم الأرض يقع خارج النظام الشمسي.

وقالت الدراسة إن الكوكب الصخري الذي كُشف بعمليات رصد تلسكوب فضائي تابع للوكالة، ل كوكب يدور على غرار نجم في المجرة.

وذكرت أن سطح ذلك الكوكب البعيد يتشابه على الأرجح مع سطح القمر الخارجي القاحل أو سطح عطارد ويُحتمل أن يكون مُغطى بصخر بركاني داكن.

ويقع الكوكب على بعد 48.6 سنة ضوئية عن الأرض وهو واحد من أكثر من أربعة آلاف جسم يطلق عليها كواكب خارج المجموعة الشمسية وتم خلال العقدين الماضيين اكتشاف أنها تدور حول نجوم بعيدة في مجرتنا درب التبانة.

ويُطلق العلماء على الكوكب "إل إتش إس 3488 بي" ويعادل حجمه حوالي 1.3 حجم كوكب الأرض وتبلغ مدة دورته 11 ساعة، وهو يدور حول نجم صغير بارد نسبيا، من النجوم التي يُطلق عليها "الأقزام الحمراء"، وهو نوع من النجوم الأكثر شيوعا والأطول بقاء في المجرة.

وتقول الدراسة إنه يحتمل أن يكون افتقار الكوكب إلى غلاف جوي راجعا للإشعاع الكثيف من نجم القزم الأحمر الأم الذي يبعث مستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية رغم أنه مُعتم بالمعايير النجمية.

ومن المرجح أن تزيد الدراسة من النقاش بين علماء الفلك حول ما إن كان البحث عن أحوال يمكن وجود حياة فيها خارج نظامنا الشمسي يجب أن يركز على الكواكب في محيط الأقزام الحمراء التي تمثل حوالي 75 بالمئة من نجوم درب التبانة أم على نجوم أقل شيوعا وأكبر حجما وأكثر سخونة أشبه بالشمس.


#كوكب
#درب التبانة
#المجرة
#الشمس
#الكرة الأرضية
#الفضاء

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